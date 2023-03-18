Компания Маска SpaceX проиграла суд в Киеве относительно названия украинской компании "Старлинк"

SpaceX просила досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк".
8 декабря 2022 года суд в качестве меры обеспечения иска временно запретил украинской компании использовать свое название, а решением от 2 марта 2023 года снова разрешил.
Согласно материалам дела, одним из аргументов истца было якобы неиспользование компанией "Старлинк" своей торговой марки в течение последних пяти лет.
Суд пришел к выводу, что "Старлинк" доказала, а SpaceX не опровергла факт использования спорного обозначения StarLink на территории Украины для ряда товаров, "поэтому исковые требования не подлежат удовлетворению".
"Производное исковое требование к государственной организации "Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций" об обязательстве совершить действия (лишить украинскую компанию права использовать слово StarLink. – "ГОРДОН") также удовлетворению не подлежит", – говорится в решении.
Таким образом, суд полностью отказал SpaceX в удовлетворении ее исковых требований.
Истец может подать апелляцию в течение 20 дней.
Ранее основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказывал порталу dev.ua, что юристы SpaceX вышли на него в 2021 году и потребовали отдать торговую марку в пользу Starlink, объясняя это тем, что Starlink – "это всемирно известный бренд". При этом украинская компания подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 2011 года, в то время как дочерняя компания Starlink в Украине, ООО "Старлинк Юкрейн" появилась в Украине в апреле 2022 года.
Starlink – проект системы околоземных спутников компании SpaceX для скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
9 июня вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.