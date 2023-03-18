Компания Маска SpaceX проиграла суд в Киеве относительно названия украинской компании "Старлинк"

SpaceX просила досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк".

8 декабря 2022 года суд в качестве меры обеспечения иска временно запретил украинской компании использовать свое название, а решением от 2 марта 2023 года снова разрешил.

Согласно материалам дела, одним из аргументов истца было якобы неиспользование компанией "Старлинк" своей торговой марки в течение последних пяти лет.

Суд пришел к выводу, что "Старлинк" доказала, а SpaceX не опровергла факт использования спорного обозначения StarLink на территории Украины для ряда товаров, "поэтому исковые требования не подлежат удовлетворению".

"Производное исковое требование к государственной организации "Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций" об обязательстве совершить действия (лишить украинскую компанию права использовать слово StarLink. – "ГОРДОН") также удовлетворению не подлежит", – говорится в решении.

Таким образом, суд полностью отказал SpaceX в удовлетворении ее исковых требований.

Истец может подать апелляцию в течение 20 дней.

Ранее основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказывал порталу dev.ua, что юристы SpaceX вышли на него в 2021 году и потребовали отдать торговую марку в пользу Starlink, объясняя это тем, что Starlink – "это всемирно известный бренд". При этом украинская компания подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 2011 года, в то время как дочерняя компания Starlink в Украине, ООО "Старлинк Юкрейн" появилась в Украине в апреле 2022 года.