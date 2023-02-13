Американский астронавт Келли призвал вернуть Украине полный доступ к Starlink. Маск ответил, что не хочет третьей мировой

Владелец SpaceX заявил, что он против эскалации конфликта Фото: ЕРА

Два дня назад Келли обратился к Маску с предложением помочь украинцам в борьбе против российской агрессии, вернув полноформатный доступ к функционалу Starlink.

"Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь", – обратился астронавт к миллиардеру.

Маск не поддержал просьбу Келли и объяснил это нежеланием эскалации в Украине.

"Вы достаточно умны, чтобы не проглатывать информацию из СМИ и другую пропагандистскую чушь. Starlink – это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне", – написал бизнесмен.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3. — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

9 февраля стало известно, что принадлежащая Маску компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать Вооруженным силам Украины использовать Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий.

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия". По ее словам, компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".

Шотвелл отметила, что контракт SpaceX с украинским правительством был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России. По ее словам, использование Starlink беспилотниками выходит за рамки соглашения.