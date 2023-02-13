ГОРДОН
 
 
МИР

Американский астронавт Келли призвал вернуть Украине полный доступ к Starlink. Маск ответил, что не хочет третьей мировой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владелец SpaceX заявил, что он против эскалации конфликта
Владелец SpaceX заявил, что он против эскалации конфликта
Фото: ЕРА

Американский миллиардер Илон Маск ответил на призыв астронавта Скотта Келли вернуть Украине полный доступ к возможностям спутникового интернета Starlink. 13 февраля он опубликовал сообщение в Twitter.

Два дня назад Келли обратился к Маску с предложением помочь украинцам в борьбе против российской агрессии, вернув полноформатный доступ к функционалу Starlink.

"Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь", – обратился астронавт к миллиардеру.

Маск не поддержал просьбу Келли и объяснил это нежеланием эскалации в Украине.

"Вы достаточно умны, чтобы не проглатывать информацию из СМИ и другую пропагандистскую чушь. Starlink – это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне", – написал бизнесмен.

9 февраля стало известно, что принадлежащая Маску компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать Вооруженным силам Украины использовать Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий.

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия". По ее словам, компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".

Шотвелл отметила, что контракт SpaceX с украинским правительством был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России. По ее словам, использование Starlink беспилотниками выходит за рамки соглашения.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.

Теги: интернет, агрессия, беспилотники, SpaceX, ВСУ, война России против Украины, Скотт Келли, Илон Маск, Starlink
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Галина ГРИШИНА
Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео
Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения
Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео
Галина ГРИШИНА
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой
Галина ГРИШИНА
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (43408)
2
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (39842)
3
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (36002)
4
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (31055)
5
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (31038)
6
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (29667)
7
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые (24514)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (22844)
 
 
 
 