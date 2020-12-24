Корольчук: "Оператор ГТС" берет на вооружение традиционный для коррупционной системы механизм – затягивание дела

Компания "Оператор газотранспортной системы" сама не может справиться с Антимонопольным комитетом Украины, который рассматривает дело по жалобе поставщиков газа, поэтому требует привлечь к рассмотрению дела против себя еще и регулятора энергорынка – Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Оператор ГТС Украины" затягивет дело в Антимонопольном комитете Украины и привлекает для этого Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, написал 24 декабря в Facebook член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Незаметно для всех участников рынка газа важную и "центровой" роль начал играть Антимонопольный комитет Украины. И это понятно, потому что от бдительного ока АМКУ будет зависеть: будет или не будет выполняться основной принцип рынка, которым является конкуренция. На проблему конкуренции "напоролась" и государственная компания "Оператор газотранспортной системы". Часть поставщиков газа обратилась в АМКУ с жалобой на действия "Оператора ГТС". Что делает Оператор ГТС? Предоставляет законные или хотя бы просто свои аргументы на рассмотрение АМКУ? Да нет, конечно. Для чего себя утруждать такими сложными, цивилизованными или даже европейским правилам работы на рынке? "Оператор ГТС" берет на вооружение традиционный для коррупционной системы механизм – затягивание дела. Это означает следующее: "Оператор ГТС" чувствует, что сам не может справиться с АМКУ, который рассматривает против него дело по жалобе поставщиков газа, поэтому требует привлечь к рассмотрению дела против себя еще и регулятора энергорынка НКРЭКУ", – описал он ситуацию.

Эксперт сообщил, что рассмотрение дела должно состояться сегодня, но из-за требования привлечь еще и регулятора рассмотрение снова затягивается.

"Чтобы понять логику действий "Оператора ГТС" и найти причину, почему он крутится, как уж на сковородке, стоит задать следующий вопрос: какое же такое нарушение требует от "Оператора ГТС" привлекать такую "тяжелую артиллерию" в виде НКРЭКУ? В феврале этого года после завершения газового месяца (января) "Оператор ГТС" взял и изменил задним числом маржинальную цену продажи и приобретения природного газа, которая ежедневно публикуется на информационной платформе оператора, и которую каждый день используют заказчики услуг транспортировки газа в своих контрактах. Поставщики газа получили миллионные убытки от такого откровенно противозаконного действия или даже беспредела – и пошли в суд и АМКУ. Ведь это не что иное, как злоупотребление монопольным положением, за которое предусмотрен штраф", – убежден Корольчук.

По его словам, жалобы на непрозрачный расчет "Оператором ГТС" маржинальной цены продажи и приобретения ресурса звучали уже не раз в течение этого года.

"И АМКУ предварительно уже признал проблему с расчетом цены и планировал сегодня выносить решение о наложении штрафа. Тем более есть уже даже и судебные решения в пользу поставщиков газа. Целых три. По одному из них "Оператор ГТС" должен выплатить "ТАС Енергія країни" 6,79 млн грн. Чувствуя, что таких исков еще прилетит немало, "Оператор ГТС" пытается затянуть дело и сбить жалобы поставщиков с помощью НКРЭКУ. Хочет именно этого и выглядит даже на первый взгляд очень грубо. Ведь на рынке природного газа Украины НКРЭКУ и АМКУ имеют четкое разграничение функций. НКРЭКУ осуществляет регулирование рынка, а АМКУ отвечает за защиту конкуренции на нем. Дублирование и пересечения этих функций запрещено законодательством", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что попытки "Оператора ГТС" незаконным образом привлечь к рассмотрению дела НКРЭКУ может иметь негативные последствия как для АМКУ, так и НКРЭКУ.