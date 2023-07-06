Кроме возвращения на довоенный уровень, в Украине до конца войны не будут менять налоги – Шмыгаль

"Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Частично мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа. Но это будет касаться упрощенной системы налогообложения, возвращения 5% вместо 2%, которые были введены в первые месяцы войны. Других изменений, кроме возвращения на довоенный уровень, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, уверен, не допустим", – заявил он.
Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, добавил глава правительства.
Более года назад, в марте 2022-го, Верховная Рада Украины приняла закон, который называли "налоговой реформой военного времени". Целью закона было поддержать бизнес в условиях войны – он, в частности, отменил проверки бизнеса и штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций, установил нулевой акциз и семипроцентный НДС на топливо.
Также благодаря этому закону компании с оборотом до 10 млрд грн получили возможность перейти на упрощенную систему налогообложения (их отнесли к налогоплательщикам третьей группы) и вместо 20% НДС платить налог в 2% от дохода, как физлица-предприниматели. Для первой и второй групп плательщиков единого налога ввели возможность не платить единый налог, а также единый социальный взнос – за мобилизованных сотрудников.
Согласно меморандуму с МВФ, Украина обещала с 1 июля выполнить ряд условий Фонда, в том числе возобновить проверки бизнеса и ответственность за неиспользование кассовых аппаратов, а также вернуть довоенный режим налогообложения и отменить "2% ФЛП". 30 июня Рада приняла закон, согласно которому часть этих условий будет выполнена с 1 августа, он пока не подписан.
Размер акциза и НДС на топливо вернулся на довоенный уровень с 1 июля.