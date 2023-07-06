Кроме возвращения на довоенный уровень, в Украине до конца войны не будут менять налоги – Шмыгаль

Шмыгаль о налогах: Других изменений, кроме возвращения на довоенный уровень, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и не допустим Фото: kmu.gov.ua

"Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Частично мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа. Но это будет касаться упрощенной системы налогообложения, возвращения 5% вместо 2%, которые были введены в первые месяцы войны. Других изменений, кроме возвращения на довоенный уровень, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, уверен, не допустим", – заявил он.

Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, добавил глава правительства.