Курс биткоина упал до $32,9 тыс.

11 января стоимость биткоина упала до $32,98 тыс. Суточное снижение составило 16,9%.

Стоимость биткоина упала до $32,9 тыс. после роста на 37% по результатам прошлой недели (когда курс биткоина приближался к рекордным $42 тыс.). Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 15.30 стоимость биткоина составила $32,9 тыс. (-16,9% за последние сутки).

Скриншот: Coindesk

Агентство Bloomberg сообщило, что падение 10–11 января составляет более 21% – это самое ощутимое двухдневное снижение за последний год.

8 января стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $41 тыс. Согласно прогнозу аналитиков крупнейшего банка США JPMorgan Chase, цена биткоина в долгосрочной перспективе может вырасти до $146 тыс. Они исходили из предположения, что популярность криптовалюты в качестве альтернативы золоту будет расти.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.