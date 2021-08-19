Кушнирук: Стартовая цена на АО "ОГХК" в 3,7 млрд грн – справедливая и соответствует рыночным стандартам

Борис Кушнирук: Если предприятие продается действительно прозрачно, с привлечением широкого круга потенциальных покупателей, как сейчас происходит, оно будет продано по максимально возможной цене Фото: espreso.tv

"Для формирования рыночной стартовой цены объекта ОГХК прошла девять процедур due diligence, которую проводила международная консалтинговая компания BDO Corporate Finance. Определение стартовой цены осуществлялось советником сразу по нескольким рыночным методикам – с применением финансовых мультипликаторов, дисконтированных денежных потоков и тому подобное. Это позволило получить сбалансированную оценку, которая и была утверждена аукционной комиссией", – написал Кушнирук.

Поскольку шаг аукциона составляет 50 млн грн, стоимость лицензии на геологические исследования Селищанского участка титановых руд будет полностью компенсирована еще в первом раунде торгов, считает он.

"На самом деле получение ОГХК нового участка для исследования означает лишь то, что компания становится еще более перспективным активом. Финальная ставка на аукционе может составить как 5, так и 7 или все 10 млрд грн, о чем мы окончательно узнаем уже 31 августа. Но то, что она будет в разы больше, не вызывает у меня никаких сомнений", – добавил эксперт.

По мнению Кушнирука, проведение аукциона по приватизации ОГХК на рыночных условиях с участием широкого круга возможных покупателей принесет государству максимальную выгоду.

"Если предприятие продается действительно прозрачно, с привлечением широкого круга потенциальных покупателей, как сейчас происходит, оно будет продано по максимально возможной цене. В таком случае новый владелец сделает все возможное, чтобы предприятие развивалось и работало", – считает экономист.

Эксперт просит игнорировать призывы откладывать приватизацию АО "ОГХК".

"С точки зрения рынка, именно сейчас лучшее время для проведения аукциона, а продажа предприятия принесет государству максимум выгоды", – резюмирует Борис Кушнирук.