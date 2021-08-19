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Кушнирук: Стартовая цена на АО "ОГХК" в 3,7 млрд грн – справедливая и соответствует рыночным стандартам

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Борис Кушнирук: Если предприятие продается действительно прозрачно, с привлечением широкого круга потенциальных покупателей, как сейчас происходит, оно будет продано по максимально возможной цене
Борис Кушнирук: Если предприятие продается действительно прозрачно, с привлечением широкого круга потенциальных покупателей, как сейчас происходит, оно будет продано по максимально возможной цене
Фото: espreso.tv

Призывы к проведению переоценки стоимости активов АО "Объединенная горно-химическая компания" имеют целью срыв процедуры приватизации, заявил 19 августа в колонке на сайте LIGA.net экономист Борис Кушнирук.

"Для формирования рыночной стартовой цены объекта ОГХК прошла девять процедур due diligence, которую проводила международная консалтинговая компания BDO Corporate Finance. Определение стартовой цены осуществлялось советником сразу по нескольким рыночным методикам – с применением финансовых мультипликаторов, дисконтированных денежных потоков и тому подобное. Это позволило получить сбалансированную оценку, которая и была утверждена аукционной комиссией", – написал Кушнирук.

Поскольку шаг аукциона составляет 50 млн грн, стоимость лицензии на геологические исследования Селищанского участка титановых руд будет полностью компенсирована еще в первом раунде торгов, считает он.

"На самом деле получение ОГХК нового участка для исследования означает лишь то, что компания становится еще более перспективным активом. Финальная ставка на аукционе может составить как 5, так и 7 или все 10 млрд грн, о чем мы окончательно узнаем уже 31 августа. Но то, что она будет в разы больше, не вызывает у меня никаких сомнений", – добавил эксперт.

По мнению Кушнирука, проведение аукциона по приватизации ОГХК на рыночных условиях с участием широкого круга возможных покупателей принесет государству максимальную выгоду.

"Если предприятие продается действительно прозрачно, с привлечением широкого круга потенциальных покупателей, как сейчас происходит, оно будет продано по максимально возможной цене. В таком случае новый владелец сделает все возможное, чтобы предприятие развивалось и работало", – считает экономист.

Эксперт просит игнорировать призывы откладывать приватизацию АО "ОГХК".

"С точки зрения рынка, именно сейчас лучшее время для проведения аукциона, а продажа предприятия принесет государству максимум выгоды", – резюмирует Борис Кушнирук.

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

Приватизация ОГХК станет крупнейшей сделкой по продаже госпредприятия после покупки индийским инвестором металлургического комбината "Криворожсталь" в 2005 году, отмечал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

В Фонде государственного имущества назвали АО "ОГХК" одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО "ОГХК" от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

Стартовая цена ОГХК была предложена советником по приватизации и утверждена аукционным комитетом. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но благодаря существенному улучшению финансовых и производственных показателей предприятия за последний год ее удалось повысить практически в два раза, констатировали в ФГИ.

Аукцион состоится 31 августа 2021 года.

Теги: аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Борис Кушнирук, цена, продажа, Объединенная горно-химическая компания
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