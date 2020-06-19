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Лукашенко призвал к поиску Беларусью альтернативных источников газа

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, сейчас в мире хватает и нефти, и природного газа.

Лукашенко считает несправедливыми условия поставки газа из РФ
Лукашенко считает несправедливыми условия поставки газа из РФ
Фото: ЕРА

Беларуси можно поискать альтернативные источники природного газа. Об этом 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент Александр Лукашенко, сообщает его сайт.

"Слава богу, и нефти хватает в мире: бери – не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский, и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", – сказал глава белорусского государства.

ТАСС отмечает, что Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд м³ газа и предлагает Москве снизить его цену до уровня Смоленской области.

Лукашенко считает несправедливыми условия поставки природного газа из РФ в Беларусь. В мае он говорил, что Германии Россия продает газ по цене до $70 за 1 тыс. м³, а Беларуси – по $127 за 1 тыс. м³.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, газ, цены, природный газ
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