Макаренко: Мобильные телефоны в Украину ввозят нелегально. Из-за контрабанды гаджетов государство недополучает миллионы

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины, бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко заявил, что около 25% товаров на украинской таможне оформляются по "серым схемам".

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины, бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко в интервью "Фактам" заявил, что из-за контрабанды гаджетов бюджет Украины недополучает существенные средства.

"Мобильные телефоны ввозятся нелегально. Государство миллионы недополучает из-за схем нелегального ввоза гаджетов. К примеру, в 2009 году "Укрчастотнагляд" создал программу, благодаря которой без таможенной декларации невозможно было подключиться к сети. Тогда таможня и "Укрчастотнагляд" подписали соглашение с операторами мобильной связи, согласно которому незадекларированный IMEI-номер нельзя подключить к сети. В конце 2008 года в Украину легально ввезли 15 тыс. мобильных телефонов, а продали около 1 млн. После запуска этой системы в 2009 году в страну легально ввезли уже примерно 800 тыс. телефонов. Бюджет получил 500 млн грн при курсе около 8 грн/$", – подчеркнул Макаренко.

При этом он опроверг слухи о том, что поступления в бюджет могли бы увеличиться в два-три раза, если бы таможня работала честно.

"Нет. Таких огромных ресурсов нет. Это байки популистов. Но деньги, дополнительные налоги в товаре есть. По оценкам экспертов, около 25% товарного потока оформляется по "серым схемам" (занижение товарной стоимости, пересорт, недостоверное декларирование весовых показателей, ассортимента и так далее). Условно говоря, идут так называемые консолидированные грузы. То есть в контейнере из Китая есть женские плащи, зубные щетки, компьютеры, телефоны и так далее. В одном контейнере может быть более 100 наименований. Человек, занимающийся оформлением, думает, как меньше заплатить налогов, заработать себе, дать коррупционную ренту всем. Он заявляет, что в контейнере зубные щетки и немножко дамских плащей. О дорогостоящих и налогоемких товарах умалчивают. Так заходит в страну 25–30% товаров", – отметил Макаренко.

В сентябре 2020 года на то время врио главы Государственной таможенной службы Украины Андрей Павловский заявлял, что ответственность за нарушения на границе несут и предприниматели

В декабре прошлого года глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин сказал, что сделать украинскую таможню идеальной не получится "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года".