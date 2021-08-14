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Меркель получит пенсию в размере €15 тыс. после ухода с поста канцлера

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Меркель решила больше не баллотироваться на должность канцлера
Меркель решила больше не баллотироваться на должность канцлера
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с должности будет каждый месяц получать около €15 тыс. пенсии. Об этом сообщило немецкое издание The Pioneer 13 августа со ссылкой на немецкую ассоциацию налогоплательщиков.

Размер пенсии Меркель объяснили ее членством в Бундестаге, работой на посту министра по делам женщин и молодежи, министром по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности Германии, а также работой на посту канцлера Германии.

В качестве пенсии Меркель получит почти половину своей нынешней зарплаты, сейчас канцлер зарабатывает чуть больше €35 тыс. в месяц.

Как и все бывшие канцлеры и бывшие президенты Германии, Меркель получит деньги на офис-менеджера, двух помощников, машинистку и водителя, уточнило издание De Morgen.

Контекст:

Меркель – первая женщина на посту канцлера Германии, она занимала эту должность с ноября 2005 года. В 2020 году она возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин мира – лидирующую позицию Меркель занимает уже 10 лет.

В новогоднем обращении к нации 1 января этого года Меркель сообщила о решении не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.

Теги: Германия, Ангела Меркель, зарплата, пенсии, молодежь, Бундестаг
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