Меркель получит пенсию в размере €15 тыс. после ухода с поста канцлера

Размер пенсии Меркель объяснили ее членством в Бундестаге, работой на посту министра по делам женщин и молодежи, министром по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности Германии, а также работой на посту канцлера Германии.

В качестве пенсии Меркель получит почти половину своей нынешней зарплаты, сейчас канцлер зарабатывает чуть больше €35 тыс. в месяц.

Как и все бывшие канцлеры и бывшие президенты Германии, Меркель получит деньги на офис-менеджера, двух помощников, машинистку и водителя, уточнило издание De Morgen.