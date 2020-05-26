Межведомственная группа передаст Кабмину Украины 35 инициатив антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса

Предложенные межведомственной группой инициативы затрагивают вопросы улучшения доступа к ресурсам, доступа к рынкам, дерегуляции и инфраструктуры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

В качестве приоритетных были выделены 10 предложений к правительству Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Межведомственная группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса передаст в Кабинет Министров Украины 35 своих инициатив. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Кабмина.

В качестве приоритетных были выделены 10 предложений к правительству.

"Все инициативы разделены на четыре главных блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегуляция и инфраструктура поддержки бизнеса. Половина инициатив из топ-10 относятся к дерегуляционному блоку – это самый быстрый и действенный путь помочь бизнесу", – заявил во время встречи представителей Минфина Украины, Центра экономического восстановления и парламентских комитетов заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Также на встрече обсуждались предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

"Доступ к финансам, доступность кредитования требуют такого инструмента, как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в Бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом Верховной Рады и Минэкономики", – отметил Романович.

Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса была создана при Минэкономики Украины 18 мая этого года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.