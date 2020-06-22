Минцифры Украины запустило национальную онлайн-школу для предпринимателей

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Обучение в онлайн-школе будет бесплатным для всех Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом группы Всемирного банка, 22 июня запустило Национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе "Дія.Бізнес". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель онлайн-школы – развивать навыки потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела. Также организаторы хотят помочь представителям малого и среднего бизнеса воспользоваться финансовыми услугами с фокусом на использовании преимуществ цифровых решений.

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов. В рамках каждого сериала ученики смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.

Также предполагается формат смешанного обучения. Часть обучения будет проходить онлайн, а часть – офлайн, на базе центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес".

Как подчеркнули в Минцифры, обучение будет бесплатным для всех.

Первый образовательный сериал для предпринимателей называется "10 шагов для начала собственного дела". Он охватит следующие темы:

как найти бизнес-идею;

зачем нужна стратегия;

как все сделать юридически правильно;

управление финансами – не такое уж и тяжелое;

маркетинг first;

SMM для бизнеса;

где найти деньги;

все о команде;

коммуникации в бизнесе;

предпринимательский кейс – успехи и вызовы ведения бизнеса.

Вскоре в онлайн-школе появятся новые сериалы. В частности, запланирован сериал под названием "Финансовая грамотность для предпринимателей".