Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. грн украинцам, которые были заложниками боевиков

Граждане Украины получили выплаты в размере 100 тыс. грн каждый.

"Бюджетные средства в размере 3,3 млн грн перечислены на лицевые счета 33 граждан из 57, которые на заседании межведомственной комиссии были признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", – уточнили в релизе.

После поступления в министерство необходимых документов помощь получат еще 24 украинца, освобожденных из плена.

11 июня Минреинтеграции сообщало, что 32 экс-заложника боевиков получили выплаты в размере 100 тыс. грн.