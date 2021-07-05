Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. грн украинцам, которые были заложниками боевиков

Граждане Украины получили выплаты в размере 100 тыс. грн каждый.
"Бюджетные средства в размере 3,3 млн грн перечислены на лицевые счета 33 граждан из 57, которые на заседании межведомственной комиссии были признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", – уточнили в релизе.
После поступления в министерство необходимых документов помощь получат еще 24 украинца, освобожденных из плена.
11 июня Минреинтеграции сообщало, что 32 экс-заложника боевиков получили выплаты в размере 100 тыс. грн.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Денисова в конце апреля сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.
В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находится 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.
В местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины. Об этом 28 июня сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.