Мы не просто строительная компания, мы делаем нашу страну лучше – компания БК "КБР" и концерн NESTRA

Директор БК "КБР" и концерна NESTRA Дмитрий Нестерук сообщил, что проблема госучреждений в том, что почти все они находятся в зданиях, ремонт в которых делался лет 30–40 назад: окна устаревшие, лифты в ненадлежащем состоянии, в помещениях плохое отопление и нет системы кондиционирования воздуха.

Работы над проектом продолжались почти полтора года, так как в целом территория, которая требовала ремонта, составляет почти 9000 м².

"Нашей задачей был ремонт прилегающей территории к зданию ГНС: вместо старого асфальтового покрытия мы полностью сделали новое – плиточное, были установлены новые ворота, окна, двери, облицовка стен гранитными плитами и облицовка подпорной стены, что сразу изменило внешний вид улицы. Также задачей было сделать это пространство полезным, ведь здание находится в центре города на Львовской площади, 8, и вы сами понимаете, какие в центре проблемы с парковками для автомобилей. Так теперь работники Государственной налоговой службы будут иметь собственную парковку, что несколько освободит улицу", – отметил Нестерук.

Он добавил, что здание довольно старое, коммуникации тоже нуждались в ремонте, поэтому, кроме прочистки и установления новых дождевых стоков, также были заменены старые канализационные трубы.

"Параллельно с придомовой территорией у нас продолжались работы по ремонту и восстановлению подвальных помещений ГНС. Много лет эти помещения использовались для архивов и как склад. К сожалению, из-за старости, оползней и подземных вод подвалы были почти в аварийном состоянии. Поэтому мы сделали полный демонтаж, проложили новые коммуникации и новое электричество около 3500 м². Нашими рабочими были сделаны металлические укрепления потолка, чтобы помещение было безопасным для дальнейшего пользования", – сообщил руководитель.

Он подчеркнул, что работа с историческими зданиями – очень ответственная.

"Мы не просто строительная компания, мы делаем нашу страну лучше. Почему? Потому что без истории нет будущего, а наша компания касается исторических зданий с целью улучшения их эксплуатационных качеств для людей и сохранения архитектурных ценностей в городе. Для нас это очень ответственно – прикоснуться к истории, к зданиям, которым 100, 40, 30 лет, и сделать их лучше, современными и пригодными к современным потребностям", – сказал Нестерук.