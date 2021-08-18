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Мы не просто строительная компания, мы делаем нашу страну лучше – компания БК "КБР" и концерн NESTRA

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Работы над проектом продолжались почти полтора года
Работы над проектом продолжались почти полтора года
Фото: пресс-служба компании

Компания БК "КБР" и концерн NESTRA согласно тендерной процедуре получили право на капитальное благоустройство территории и усиление предаварийных несущих конструкций административного здания центрального аппарата Государственной налоговой службы (ГНС) в городе Киеве.

Директор БК "КБР" и концерна NESTRA Дмитрий Нестерук сообщил, что проблема госучреждений в том, что почти все они находятся в зданиях, ремонт в которых делался лет 30–40 назад: окна устаревшие, лифты в ненадлежащем состоянии, в помещениях плохое отопление и нет системы кондиционирования воздуха.

Работы над проектом продолжались почти полтора года, так как в целом территория, которая требовала ремонта, составляет почти 9000 м².

"Нашей задачей был ремонт прилегающей территории к зданию ГНС: вместо старого асфальтового покрытия мы полностью сделали новое – плиточное, были установлены новые ворота, окна, двери, облицовка стен гранитными плитами и облицовка подпорной стены, что сразу изменило внешний вид улицы. Также задачей было сделать это пространство полезным, ведь здание находится в центре города на Львовской площади, 8, и вы сами понимаете, какие в центре проблемы с парковками для автомобилей. Так теперь работники Государственной налоговой службы будут иметь собственную парковку, что несколько освободит улицу", – отметил Нестерук.

Он добавил, что здание довольно старое, коммуникации тоже нуждались в ремонте, поэтому, кроме прочистки и установления новых дождевых стоков, также были заменены старые канализационные трубы.

"Параллельно с придомовой территорией у нас продолжались работы по ремонту и восстановлению подвальных помещений ГНС. Много лет эти помещения использовались для архивов и как склад. К сожалению, из-за старости, оползней и подземных вод подвалы были почти в аварийном состоянии. Поэтому мы сделали полный демонтаж, проложили новые коммуникации и новое электричество около 3500 м². Нашими рабочими были сделаны металлические укрепления потолка, чтобы помещение было безопасным для дальнейшего пользования", – сообщил руководитель.

Он подчеркнул, что работа с историческими зданиями – очень ответственная. 

"Мы не просто строительная компания, мы делаем нашу страну лучше. Почему? Потому что без истории нет будущего, а наша компания касается исторических зданий с целью улучшения их эксплуатационных качеств для людей и сохранения архитектурных ценностей в городе. Для нас это очень ответственно – прикоснуться к истории, к зданиям, которым 100, 40, 30 лет, и сделать их лучше, современными и пригодными к современным потребностям", – сказал Нестерук.

Контекст:

БК "КБР" и концерн NESTRA уже шесть лет существуют на рынке Украины. За эти годы компания имеет более 100 сданных объектов и примерную репутацию среди строительных компаний. Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы исторических памятников архитектуры Украины, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), Институт сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

Теги: Киев, Украина, строительство, технологии, архитектура, инновации
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