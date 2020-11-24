На должность руководителя "Укрспирта" решили объявить конкурс – Минэкономики

И.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун высказал уверенность в том, что конкурс на должность руководителя госпредприятия "Укрспирт" проведут в соответствии с нормами и победитель продолжит начатую работу.

"Укрспирт" – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине Фото: Укрспирт / Facebook

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины решило объявить конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт". Об этом 24 ноября сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook.

"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как особо важного для экономики предприятия", – заявила Панаиотиди.

И.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в комментариях к публикации назвал решение правильным и заявил, что ждал его 13 месяцев.

"Уверен, конкурс будет проведен в соответствии со всеми нормами и победитель продолжит начатую работу", – сообщил он.

Блескун не уточнил, намерен ли он участвовать в конкурсе на должность главы предприятия.