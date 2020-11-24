На должность руководителя "Укрспирта" решили объявить конкурс – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины решило объявить конкурсный отбор на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт". Об этом 24 ноября сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook.
"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как особо важного для экономики предприятия", – заявила Панаиотиди.
И.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в комментариях к публикации назвал решение правильным и заявил, что ждал его 13 месяцев.
"Уверен, конкурс будет проведен в соответствии со всеми нормами и победитель продолжит начатую работу", – сообщил он.
Блескун не уточнил, намерен ли он участвовать в конкурсе на должность главы предприятия.
Блескун был назначен исполняющим обязанности директора "Укрспирта" 23 октября 2019 года. До него и.о. директора был Юрий Лучечко.
1 июля вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.
11 сентября Фонд государственного имущества Украины сообщил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. В ведомстве рассказали, что на первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия "Укрспирт".
"Укрспирт" является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Общая производственная мощность госпредприятия – более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.