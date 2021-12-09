На НГЗ заявили, что работа по рекультивации шламполя затягивается из-за активистов

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия Фото: пресс-служба НГЗ

Завод рекультивировал 64 га шламового поля, чтобы продолжать работы, нужно построить пруд-накопитель для технической воды, но в рамках иска "Стоп шлам" суд приостановил выдачу документов по этому проекту.

"Есть план-график рекультивации. Заключены соответствующие договоры с государственным научно-исследовательским и проектно-изыскательным институтом по 100% рекультивации этого шламового поля. Но теперь завод не может получить документ по оценке влияния на окружающую среду", – рассказал директор по производству НГЗ Владимир Красноярский.

На заводе подчеркнули, что техническая вода возвращается в производство и не сбрасывается во внешние водоемы, как утверждают активисты, и это опровергли многочисленные проверки.

"Очень много манипуляций происходит вокруг завода, потому что многие не понимают тех технологических процессов, которые там сейчас происходят. Тот же шлам попадает на поля в закрытом типе, по трубопроводу. Была проблема в 2011–12 годах, когда было запыление этого шлама. Ее решили, там есть пылетушение. Это все я видел сам. Каких-то нарушений глобального характера я там не видел", – отметил депутат облсовета и экс-председатель экоинспекции области Владислав Мартыченко.