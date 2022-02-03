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На Николаевском глиноземном заводе планируют делать стройматериалы из красного шлама

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В этом году на НГЗ проведут исследования для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве
В этом году на НГЗ проведут исследования для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве
Фото: пресс-служба НГЗ

Специалисты Николаевского глиноземного завода первыми в мире после испытаний выяснили, что из отхода производства – красного шлама – можно производить цемент, рассказал в интервью изданию "Новости N" генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

"Проблема утилизации шлама общемировая. Пока решений для массового внедрения никем не найдено. Но НГЗ постоянно работает в этом направлении. Мы в числе первых среди глиноземных производств по объему переработки красного шлама", – сообщил Кожевников.

Он отметил, что в этом году на НГЗ проведут исследования для получения из красного шлама продуктов, которые можно будет использовать в строительстве.

"На первом этапе ожидаемый объем утилизации шлама составит порядка 180 тысяч тонн в год. Это и снижение углеродного следа, и практическое применение", – рассказал руководитель.

По его словам, НГЗ укладывается в государственные нормы по выбросам, но работы по их снижению ведутся постоянно.

"Несколько лет назад мы начали работу по поиску решений модернизации печей кальцинации фирмы Lurgi (Германия), построенных и введенных в эксплуатацию в начале 80-х. К этой работе привлекались различные специализированные фирмы из Германии, США, Австралии, Франции, но лучшее решение дал Запорожский проектный институт "Гипропром". А все оборудование изготовили на украинском предприятии "Днепроэнергосталь". В прошлом году завершился первый этап модернизации – в результате уровень выбросов значительно уменьшился. Окончательно проект завершится в 2023 году, его стоимость составит более 200 млн грн", – добавил Кожевников.

Гендиректор сообщил, что у завода есть и другие проекты для снижения углеродного следа.

"Завод рассматривает возможность снижения углеродного следа за счет многих факторов, в том числе за счет снижения потребления тепла на выпарных батареях – рекомпрессия пара. Идея такой модернизации принадлежит известной французской компании GIA, совместно с которой мы сегодня работаем", – рассказал Кожевников.

Он рассказал, что за последние 10 лет завод направил на целевые природоохранные мероприятия более 1,1 млрд грн.

Теги: экология, Николаев, отходы, утилизация, природа, Николаевский глиноземный завод, НГЗ
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