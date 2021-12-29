Суд не нашел нарушений в работе Николаевского глиноземного завода

Журналисты отмечают, что в опубликованном тексте постановления Николаевского апелляционного суда коллегия судей обратила внимание на несколько важных моментов, подтверждающих фальсификацию. В частности, суд апелляционной инстанции не нашел в материалах дела доказательств вредного воздействия деятельности НГО на жизнь или здоровье человека - завод не нарушает природоохранное законодательство, в том числе, не обнаружено загрязнения окружающей среды.

В то же время нет никаких доказательств, которые указывали бы на реальный ущерб от работы завода, причиненный членам ОО "Стоп шлам", пишут авторы. Суд подчеркнул, что экспертизы, предоставленные активистами, – незаконные и не могут быть использованы как доказательство. На НГЗ решение Николаевского апелляционного суда считают справедливым.

"При рассмотрении дела в суде первой инстанции судья Заводского районного суда г. Николаева Ирина Боброва отклонила обоснованные ходатайства НГЗ и без тщательной проверки всех доказательств приняла решение – взыскать с завода фантастическую сумму в 9,2 млрд грн. Но и в суде первой инстанции, и в Николаевском апелляционном суде начали выясняться фактические недостатки – экспертизы без участия "потерпевших", умершие люди среди истцов, переехавшие в Николаев только в 2020 году и люди, которые вообще не знают о существовании иска и т.д. Тогда стало ясно, почему судья отказала в вызове условных пострадавших, ведь они могли опровергнуть утверждение о несуществующих страданиях, – сказал адвокат предприятия Владимир Ващенко. – Надеюсь, что досудебное расследование по всем открытым уголовным делам завершится направлением обвинительных приговоров в Высший антикоррупционный суд и другие суды в соответствии с юрисдикцией".

Он сообщил, что все эти обстоятельства расследуются правоохранительными органами и оценку действиям судьи первой инстанции, экспертов, общественных активистов и других привлеченных лиц должны дать Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Национальная полиция.

Активисты планируют обжаловать решение апелляции в Верховном Суде.