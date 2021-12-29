Суд не нашел нарушений в работе Николаевского глиноземного завода

Журналисты отмечают, что в опубликованном тексте постановления Николаевского апелляционного суда коллегия судей обратила внимание на несколько важных моментов, подтверждающих фальсификацию. В частности, суд апелляционной инстанции не нашел в материалах дела доказательств вредного воздействия деятельности НГО на жизнь или здоровье человека - завод не нарушает природоохранное законодательство, в том числе, не обнаружено загрязнения окружающей среды.
В то же время нет никаких доказательств, которые указывали бы на реальный ущерб от работы завода, причиненный членам ОО "Стоп шлам", пишут авторы. Суд подчеркнул, что экспертизы, предоставленные активистами, – незаконные и не могут быть использованы как доказательство. На НГЗ решение Николаевского апелляционного суда считают справедливым.
"При рассмотрении дела в суде первой инстанции судья Заводского районного суда г. Николаева Ирина Боброва отклонила обоснованные ходатайства НГЗ и без тщательной проверки всех доказательств приняла решение – взыскать с завода фантастическую сумму в 9,2 млрд грн. Но и в суде первой инстанции, и в Николаевском апелляционном суде начали выясняться фактические недостатки – экспертизы без участия "потерпевших", умершие люди среди истцов, переехавшие в Николаев только в 2020 году и люди, которые вообще не знают о существовании иска и т.д. Тогда стало ясно, почему судья отказала в вызове условных пострадавших, ведь они могли опровергнуть утверждение о несуществующих страданиях, – сказал адвокат предприятия Владимир Ващенко. – Надеюсь, что досудебное расследование по всем открытым уголовным делам завершится направлением обвинительных приговоров в Высший антикоррупционный суд и другие суды в соответствии с юрисдикцией".
Он сообщил, что все эти обстоятельства расследуются правоохранительными органами и оценку действиям судьи первой инстанции, экспертов, общественных активистов и других привлеченных лиц должны дать Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Национальная полиция.
Активисты планируют обжаловать решение апелляции в Верховном Суде.
Проект "СтопКор" писал, что общественная организация "Стоп шлам" была создана за несколько месяцев до скандала. Согласно данным госреестра, она зарегистрирована в январе 2020 года.
В декабре 2020 года организация подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.
12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.
Адвокаты Николаевского глиноземного завода нашли умерших среди истцов от организации "Стоп шлам".
Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу активистов, стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.
Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому, а также народным депутатам. В НГЗ убеждены, что предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с "мощной и хорошо спланированной" рейдерской атакой.
Осенью рабочие митинговали под судом из-за угрозы закрытия Николаевского глиноземного завода, к акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей.