ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Суд не нашел нарушений в работе Николаевского глиноземного завода

Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевского глиноземного завода и отменил решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн
Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевского глиноземного завода и отменил решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн
Фото: novosti-n.org

Николаевский апелляционный суд полностью отменил выплату 9,2 млрд грн активистам общественной организации "Стоп шлам" со стороны Николаевского глиноземного завода, сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на постановление суда. В документе указано, что исковое заявление в суд первой инстанции не содержало доказательств ущерба от работы НГЗ, пишут авторы материала.

Журналисты отмечают, что в опубликованном тексте постановления Николаевского апелляционного суда коллегия судей обратила внимание на несколько важных моментов, подтверждающих фальсификацию. В частности, суд апелляционной инстанции не нашел в материалах дела доказательств вредного воздействия деятельности НГО на жизнь или здоровье человека - завод не нарушает природоохранное законодательство, в том числе, не обнаружено загрязнения окружающей среды.

В то же время нет никаких доказательств, которые указывали бы на реальный ущерб от работы завода, причиненный членам ОО "Стоп шлам", пишут авторы. Суд подчеркнул, что экспертизы, предоставленные активистами, – незаконные и не могут быть использованы как доказательство. На НГЗ решение Николаевского апелляционного суда считают справедливым.

"При рассмотрении дела в суде первой инстанции судья Заводского районного суда г. Николаева Ирина Боброва отклонила обоснованные ходатайства НГЗ и без тщательной проверки всех доказательств приняла решение – взыскать с завода фантастическую сумму в 9,2 млрд грн. Но и в суде первой инстанции, и в Николаевском апелляционном суде начали выясняться фактические недостатки – экспертизы без участия "потерпевших", умершие люди среди истцов, переехавшие в Николаев только в 2020 году и люди, которые вообще не знают о существовании иска и т.д. Тогда стало ясно, почему судья отказала в вызове условных пострадавших, ведь они могли опровергнуть утверждение о несуществующих страданиях, – сказал адвокат предприятия Владимир Ващенко. – Надеюсь, что досудебное расследование по всем открытым уголовным делам завершится направлением обвинительных приговоров в Высший антикоррупционный суд и другие суды в соответствии с юрисдикцией".

Он сообщил, что все эти обстоятельства расследуются правоохранительными органами и оценку действиям судьи первой инстанции, экспертов, общественных активистов и других привлеченных лиц должны дать Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Национальная полиция.

Активисты планируют обжаловать решение апелляции в Верховном Суде.

Контекст:

Проект "СтопКор" писал, что общественная организация "Стоп шлам" была создана за несколько месяцев до скандала. Согласно данным госреестра, она зарегистрирована в январе 2020 года.

В декабре 2020 года организация подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Адвокаты Николаевского глиноземного завода нашли умерших среди истцов от организации "Стоп шлам".

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу активистов, стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому, а также народным депутатам. В НГЗ убеждены, что предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с "мощной и хорошо спланированной" рейдерской атакой.

Осенью рабочие митинговали под судом из-за угрозы закрытия Николаевского глиноземного завода, к акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей.

Теги: металлургия, фальсификации, экспертиза, расследование, активист, апелляция, апелляционный суд, проверки, судья, суд, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
Родион, Лука, Нил и другие. 10 украинских знаменитостей, которые в 2021 году стали родителями
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и промежность
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
"Не узнать", "Куколка". Каменских снялась в "голом" корсете
"Не узнать", "Куколка". Каменских снялась в "голом" корсете
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (153549)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (93589)
3
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (84236)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (78017)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (71083)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (66424)
7
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (61276)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (54889)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS