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ПОЛИТИКА

Адвокаты Николаевского глиноземного завода нашли умерших среди истцов от организации "Стоп шлам"

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На НГЗ убеждены в мошенничестве с иском со стороны "Стоп шлам"
На НГЗ убеждены в мошенничестве с иском со стороны "Стоп шлам"
Фото: doronda88.blogspot.com

По словам адвоката Николаевского глиноземного завода Владимира Ващенко, в списке членов общественной организации "Стоп шлам", которые являются истцами по делу о моральном ущербе, указаны не только лица, не владеющие информацией об иске к НГЗ и о самой организации, но также и умершие. Об этом пресс-служба завода сообщила 10 декабря в своем Facebook.

"Уже документально подтверждено, что в список членов "Стоп шлам" попадали и умершие лица. В частности, указана гражданка Надежда Сорочан. Ее заявление о вступлении в общественную организацию датировано 2020 годом. В то время как эта женщина скончалась еще в 2016 году. Учредители "Стоп шлам" просто получили копии документов и воспользовались ее данными. По нашей информации, таких лиц среди членов этой общественной организации – не менее десятка. И это не говоря о людях, чьи данные использовали без их ведома. Поэтому мы требуем, чтобы стражи порядка активизировали расследование и как можно скорее привлекли к ответственности виновных в мошенничестве лиц", – сказал Ващенко.

В компании убеждены, что это свидетельствует о мошенничестве с иском со стороны "Стоп шлам".

"Он базировался на фейковой экспертизе, а большинство так называемых истцов до сих пор не догадываются о его существовании. Впрочем, это не помешало судье Заводского районного суда Николаева, игнорируя требования действующего законодательства, сначала назначить рассмотрение дела, а затем вынести решение о взыскании 9,2 млрд грн с НГЗ в пользу мошенников и рейдеров из "Стоп шлам". В настоящее время адвокаты НГЗ оспаривают это решение в апелляционном суде Николаева – тысячи наших заводчан надеются на его законность и справедливость. Ведь в противном случае одно из крупнейших промышленных предприятий Николаевщины будет фактически ликвидировано, а люди останутся без работы", – сказано в заявлении завода.

Правоохранители открыли ряд уголовных производств по этому поводу, отмечается в пресс-службе.

"Полиция расследует мошенничество со стороны учредителей общественной организации "Стоп шлам", которые на основании фейковых документов и от имени умерших лиц обратились в суд с иском о взыскании 9,2 млрд грн морального ущерба. Эксперты Ирхин, Левчук и Литвиненко, которые предоставили заключение о причинении и размере этого ущерба, являются фигурантами уголовного производства по ст. 384 Уголовного кодекса Украины – "Введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа". НАБУ и ГБР проводят расследование злоупотребления властью, незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда и служебного подлога судьи Заводского районного суда Николаева Ирины Бобровой. Также открыто уголовное производство по статье "Подделка документов" в отношении представителей "Стоп шлам" в суде. Для затягивания рассмотрения апелляционной жалобы НГЗ они недавно предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом с явными признаками подделки", – утверждают на Николаевском глиноземном заводе.

https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/149801477387161

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Теги: Николаев, экспертиза, НАБУ, уголовное производство, иск, суд, ГБР, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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