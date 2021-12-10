Адвокаты Николаевского глиноземного завода нашли умерших среди истцов от организации "Стоп шлам"

"Уже документально подтверждено, что в список членов "Стоп шлам" попадали и умершие лица. В частности, указана гражданка Надежда Сорочан. Ее заявление о вступлении в общественную организацию датировано 2020 годом. В то время как эта женщина скончалась еще в 2016 году. Учредители "Стоп шлам" просто получили копии документов и воспользовались ее данными. По нашей информации, таких лиц среди членов этой общественной организации – не менее десятка. И это не говоря о людях, чьи данные использовали без их ведома. Поэтому мы требуем, чтобы стражи порядка активизировали расследование и как можно скорее привлекли к ответственности виновных в мошенничестве лиц", – сказал Ващенко.

В компании убеждены, что это свидетельствует о мошенничестве с иском со стороны "Стоп шлам".

"Он базировался на фейковой экспертизе, а большинство так называемых истцов до сих пор не догадываются о его существовании. Впрочем, это не помешало судье Заводского районного суда Николаева, игнорируя требования действующего законодательства, сначала назначить рассмотрение дела, а затем вынести решение о взыскании 9,2 млрд грн с НГЗ в пользу мошенников и рейдеров из "Стоп шлам". В настоящее время адвокаты НГЗ оспаривают это решение в апелляционном суде Николаева – тысячи наших заводчан надеются на его законность и справедливость. Ведь в противном случае одно из крупнейших промышленных предприятий Николаевщины будет фактически ликвидировано, а люди останутся без работы", – сказано в заявлении завода.

Правоохранители открыли ряд уголовных производств по этому поводу, отмечается в пресс-службе.

"Полиция расследует мошенничество со стороны учредителей общественной организации "Стоп шлам", которые на основании фейковых документов и от имени умерших лиц обратились в суд с иском о взыскании 9,2 млрд грн морального ущерба. Эксперты Ирхин, Левчук и Литвиненко, которые предоставили заключение о причинении и размере этого ущерба, являются фигурантами уголовного производства по ст. 384 Уголовного кодекса Украины – "Введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа". НАБУ и ГБР проводят расследование злоупотребления властью, незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда и служебного подлога судьи Заводского районного суда Николаева Ирины Бобровой. Также открыто уголовное производство по статье "Подделка документов" в отношении представителей "Стоп шлам" в суде. Для затягивания рассмотрения апелляционной жалобы НГЗ они недавно предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом с явными признаками подделки", – утверждают на Николаевском глиноземном заводе.