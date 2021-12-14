Апелляционный суд отменил решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд морального ущерба – адвокат

"Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу МОС – решение суда первой инстанции отменено и в иске к заводу полностью отказано. Сегодня во время судебного заседания судьи приняли решение удовлетворить жалобу адвокатов завода на решение Заводского районного суда. Таким образом, решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн в пользу ОО "Стоп шлам" отменено. Напомним, в своем иске псевдоактивисты организации "Стоп шлам" предоставили единственное доказательство психологической экспертизы. По ее выводам 1279 человек "морально пострадали" от действий завода и нуждаются в компенсации в 9,2 млрд грн", – сказано в заявлении компании.
Адвокат НГЗ Владимир Ващенко отметил, что сумма ущерба была названа "фантастическая".
"Впоследствии выяснилось, что эти люди либо не существуют, либо не знали, что их данные используют, а уставом "Стоп шлам" даже не предусмотрено распределение средств. Кроме того, истец даже не уплатил судебный сбор, что обязательно для возбуждения дела. Но судья Заводского районного суда города Николаева Ирина Боброва отклонила все ходатайства НГЗ и в рекордные сроки приняла решение – взыскать с завода эту фантастическую сумму", – сказал юрист.
В пресс-службе сообщили, что правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств в отношении учредителей общественной организации, а также экспертов и судей, которые вынесли решение в пользу "Стоп шлам" с многочисленными нарушениями.
"Мы не раз обращали внимание на незаконность и абсурдность решения суда первой инстанции, где судья Боброва откровенно подыграла псевдоактивистам из "Стоп шлама", поэтому рады, что апелляционная инстанция тщательно изучила все материалы дела и приняла законное решение – отменить решение первой инстанции и отказа иски полностью. Дальше уже задача правоохранительных органов разобраться как так сложилось, что суд первой инстанции, ОО "Стоп шлам", эксперты и тому подобное действовали так слаженно", – сказал Ващенко.
Проект "СтопКор" писал, что общественная организация "Стоп шлам" была создана за несколько месяцев до скандала. Согласно данным госреестра, она зарегистрирована в январе 2020 года.
В декабре 2020 года организация подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.
12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.
Адвокаты Николаевского глиноземного завода нашли умерших среди истцов от организации "Стоп шлам".
Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу активистов, стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.
Трудовой коллектив Николаевского глиноземного завода направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому, а также народным депутатам. В НГЗ убеждены, что предприятие работает полностью в рамках закона, это подтверждают результаты многочисленных проверок контролирующих органов, предоставленные в приложениях к письмам. Но завод столкнулся с "мощной и хорошо спланированной" рейдерской атакой.
Осенью рабочие митинговали под судом из-за угрозы закрытия Николаевского глиноземного завода, к акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей.