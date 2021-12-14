Апелляционный суд отменил решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд морального ущерба – адвокат

Иск против завода был подан в конце прошлого года Фото: nikvesti.com

"Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу МОС – решение суда первой инстанции отменено и в иске к заводу полностью отказано. Сегодня во время судебного заседания судьи приняли решение удовлетворить жалобу адвокатов завода на решение Заводского районного суда. Таким образом, решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн в пользу ОО "Стоп шлам" отменено. Напомним, в своем иске псевдоактивисты организации "Стоп шлам" предоставили единственное доказательство психологической экспертизы. По ее выводам 1279 человек "морально пострадали" от действий завода и нуждаются в компенсации в 9,2 млрд грн", – сказано в заявлении компании.

Адвокат НГЗ Владимир Ващенко отметил, что сумма ущерба была названа "фантастическая".

"Впоследствии выяснилось, что эти люди либо не существуют, либо не знали, что их данные используют, а уставом "Стоп шлам" даже не предусмотрено распределение средств. Кроме того, истец даже не уплатил судебный сбор, что обязательно для возбуждения дела. Но судья Заводского районного суда города Николаева Ирина Боброва отклонила все ходатайства НГЗ и в рекордные сроки приняла решение – взыскать с завода эту фантастическую сумму", – сказал юрист.

В пресс-службе сообщили, что правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств в отношении учредителей общественной организации, а также экспертов и судей, которые вынесли решение в пользу "Стоп шлам" с многочисленными нарушениями.

"Мы не раз обращали внимание на незаконность и абсурдность решения суда первой инстанции, где судья Боброва откровенно подыграла псевдоактивистам из "Стоп шлама", поэтому рады, что апелляционная инстанция тщательно изучила все материалы дела и приняла законное решение – отменить решение первой инстанции и отказа иски полностью. Дальше уже задача правоохранительных органов разобраться как так сложилось, что суд первой инстанции, ОО "Стоп шлам", эксперты и тому подобное действовали так слаженно", – сказал Ващенко.