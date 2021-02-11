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НБУ предлагает создать Специализированный финансовый суд для разрешения споров между банками и должниками

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что от создания Специализированного финансового суда выиграет вся банковская система Украины.

По мнению Шевченко, более эффективный суд уменьшит риски невозврата займов
По мнению Шевченко, более эффективный суд уменьшит риски невозврата займов
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины предлагает создать Специализированный финансовый суд для разрешения споров между банками и должниками. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его мнению, это позволит быстро и профессионально решать споры и уменьшит риски злоупотреблений, в частности, когда небольшие районные суды рассматривают споры на миллиарды гривен.

Шевченко считает, что более эффективный суд уменьшит риски невозврата займов.

"Банки начнут смелее выдавать кредиты и снижать стоимость риска. Это означает, что действующие на сегодня процентные ставки будут уменьшаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки. У нас в стране есть подобный опыт, когда был создан Антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания Специализированного финансового суда выигрывают все, в первую очередь банковская система", – подчеркнул глава НБУ.

За 2020 год в  Единый реестр должников попало 300 тыс. украинцев. По состоянию на декабрь прошлого года в нем числились более 2 млн человек.

Теги: Украина, НБУ, кредиты, банковская система, Кирилл Шевченко
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