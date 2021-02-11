НБУ предлагает создать Специализированный финансовый суд для разрешения споров между банками и должниками

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что от создания Специализированного финансового суда выиграет вся банковская система Украины.

Национальный банк Украины предлагает создать Специализированный финансовый суд для разрешения споров между банками и должниками. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его мнению, это позволит быстро и профессионально решать споры и уменьшит риски злоупотреблений, в частности, когда небольшие районные суды рассматривают споры на миллиарды гривен.

Шевченко считает, что более эффективный суд уменьшит риски невозврата займов.

"Банки начнут смелее выдавать кредиты и снижать стоимость риска. Это означает, что действующие на сегодня процентные ставки будут уменьшаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки. У нас в стране есть подобный опыт, когда был создан Антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания Специализированного финансового суда выигрывают все, в первую очередь банковская система", – подчеркнул глава НБУ.

За 2020 год в Единый реестр должников попало 300 тыс. украинцев. По состоянию на декабрь прошлого года в нем числились более 2 млн человек.