Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Не до 100, а конкретно". После дискуссии с Зеленским Криклий пообещал закупить поезда и вагоны у Крюковского вагоностроительного завода

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий посетили Крюковский вагоностроительный завод в Полтавской области. На встрече с коллективом министр пообещал, что государство закупит у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский и Криклий (в центре) сегодня встретились с коллективом Крюковского вагоностроительного завода
Зеленский и Криклий (в центре) сегодня встретились с коллективом Крюковского вагоностроительного завода
Фото: president.gov.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после дискуссии с президентом Владимиром Зеленским во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в Кременчуге Полтавской области пообещал, что государство закажет у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов. 

Видео дискуссии опубликовало poltavske.tv в YouTube. 

Криклий сказал, что согласно полученному вчера от президента заданию, с самого утра проводил переговоры с президентом предприятия Владимиром Приходько. 

"Мы проговорили наш план-минимум и наш амбициозный план. План-минимум – это два-три дизель-поезда в этом году и до 100 пассажирских вагонов", – сказал Криклий на встрече с коллективом предприятия. 

"Я хочу, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем три дизеля и 100 [вагонов]. Не "до 100", а [давайте], чтобы мы конкретно сказали: 100 [вагонов]", – обратился Зеленский к Криклию.

"Можно немного меньше?" – уточнил Криклий.

"Сколько?" – спросил президент. Министр ответил, что 8090. 

"8090 не подходит. Давайте тогда не 100, а 90. Договорились!"  резюмировал президент.

Во время посещения предприятия Криклий сказал, что предыдущее руководство "Укрзалізниці" не находило общий язык со своим стратегическим партнером – Крюковским вагоностроительным заводом, поэтому проблемы между субъектами хозяйствования решались в судах и Антимонопольном комитете, сообщает пресс-служба президента.

"Нам нужно сотрудничать не тогда, когда уже есть проблемы, а в рабочем режиме. Уже подготовлено письмо об отсутствии замечаний к продукции КВСЗ, и все вопросы будут решаться", – пообещал министр. 

ВИДЕО
Видео: Полтавське ТБ / YouTube

Крюковский вагоностроительный завод специализируется на производстве магистральных грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов, вагонов метро, электропоездов, эскалаторов и др. Предприятие поставляет продукцию в Украину и за рубеж. В 2019 году завод выпустил продукции на 8,3 млрд грн.

В июле 2019 года Крюковский вагоностроительный завод подал иск в суд против "Укрзалізниці" на 1,4 млрд грн. Предприятие утверждало, что "Укрзалізниця" нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 вагонов, полученных в 20182019 годах, а также не оплатила аванс по договорам. На заводе утверждали, что такими действиями "Укрзалізниця" доводит предприятие до банкротства, отмечало агентство LIGA.net.

В ответ "Укрзалізниця" обвинила предприятие в "манипулировании фактами" и призвала завод устранить "конструктивные недостатки", которые были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ. "В частности, это касается систем кондиционирования, работающих не на 100% своей мощности, и разрушения инфраструктуры железной дороги", – уточнили в "Укрзалізниці". Кроме того, руководство предприятия обещало пожаловаться на КВСЗ в Антимонопольный комитет.

Теги: Кременчуг, Полтавская область, Владимир Зеленский, Владислав Криклий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS