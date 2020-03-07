"Не до 100, а конкретно". После дискуссии с Зеленским Криклий пообещал закупить поезда и вагоны у Крюковского вагоностроительного завода

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий посетили Крюковский вагоностроительный завод в Полтавской области. На встрече с коллективом министр пообещал, что государство закупит у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Зеленский и Криклий (в центре) сегодня встретились с коллективом Крюковского вагоностроительного завода Фото: president.gov.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после дискуссии с президентом Владимиром Зеленским во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в Кременчуге Полтавской области пообещал, что государство закажет у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Видео дискуссии опубликовало poltavske.tv в YouTube.

Криклий сказал, что согласно полученному вчера от президента заданию, с самого утра проводил переговоры с президентом предприятия Владимиром Приходько.

"Мы проговорили наш план-минимум и наш амбициозный план. План-минимум – это два-три дизель-поезда в этом году и до 100 пассажирских вагонов", – сказал Криклий на встрече с коллективом предприятия.

"Я хочу, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем три дизеля и 100 [вагонов]. Не "до 100", а [давайте], чтобы мы конкретно сказали: 100 [вагонов]", – обратился Зеленский к Криклию.

"Можно немного меньше?" – уточнил Криклий.

"Сколько?" – спросил президент. Министр ответил, что 80–90.

"80–90 не подходит. Давайте тогда не 100, а 90. Договорились!" – резюмировал президент.

Во время посещения предприятия Криклий сказал, что предыдущее руководство "Укрзалізниці" не находило общий язык со своим стратегическим партнером – Крюковским вагоностроительным заводом, поэтому проблемы между субъектами хозяйствования решались в судах и Антимонопольном комитете, сообщает пресс-служба президента.

"Нам нужно сотрудничать не тогда, когда уже есть проблемы, а в рабочем режиме. Уже подготовлено письмо об отсутствии замечаний к продукции КВСЗ, и все вопросы будут решаться", – пообещал министр.

ВИДЕО

Видео: Полтавське ТБ / YouTube

Крюковский вагоностроительный завод специализируется на производстве магистральных грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов, вагонов метро, электропоездов, эскалаторов и др. Предприятие поставляет продукцию в Украину и за рубеж. В 2019 году завод выпустил продукции на 8,3 млрд грн.

В июле 2019 года Крюковский вагоностроительный завод подал иск в суд против "Укрзалізниці" на 1,4 млрд грн. Предприятие утверждало, что "Укрзалізниця" нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 вагонов, полученных в 2018–2019 годах, а также не оплатила аванс по договорам. На заводе утверждали, что такими действиями "Укрзалізниця" доводит предприятие до банкротства, отмечало агентство LIGA.net.

В ответ "Укрзалізниця" обвинила предприятие в "манипулировании фактами" и призвала завод устранить "конструктивные недостатки", которые были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ. "В частности, это касается систем кондиционирования, работающих не на 100% своей мощности, и разрушения инфраструктуры железной дороги", – уточнили в "Укрзалізниці". Кроме того, руководство предприятия обещало пожаловаться на КВСЗ в Антимонопольный комитет.