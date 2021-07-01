Никонов: В Украине самые низкие цены на недвижимость в мире. И огромное количество людей могут купить себе квартиру. Теперь это количество уменьшится в разы

"В Украине – я абсолютно официально это говорю – самые низкие цены на недвижимость в мире. Ну, в нормальном мире. Я не беру, там, может, Африку. Именно хорошего качества недвижимость. И огромное количество людей сегодня имеют возможность купить себе квартиру не в конце жизни, как это было при социализме, который очень многие тут наши друзья воспевают, вспоминая добрым... Я ничем добрым не вспоминаю его никогда. Вот, они могли купить – и могли. Теперь это количество уменьшится в разы", – подчеркнул бизнесмен.
Он отметил, что из-за этого законопроекта могут разориться многие компании.
"То есть вопрос: жилье подорожает, дальше – объем недвижимости уменьшится, куча поставщиков тоже разорятся, потому что у них не будет рынка сбыта... Вопрос: а кому от этого выгодно? Налоговой инспекции или Министерству финансов, которые считают, что они этим увеличат доходную часть бюджета? Ребята, не увеличите вы доходную часть бюджета. Просто уменьшится база налогообложения. Очень принципиально уменьшится. Это любой мало-мальски экономист, который не социалистический, понимает. Но почему-то у нас..." – резюмировал Никонов.
Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. "Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию", – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.
Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. "Те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить", – написал министр в Facebook 3 июня. В качестве примера он привел налогообложение за пользование государственными недрами. "Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас. Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за "бедную руду" 19,20 грн/т, а за "богатую руду" – 204 грн/т. После принятых изменений этот показатель составит 507,80 грн/т", – сообщил Марченко.
Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.