Никонов: В Украине самые низкие цены на недвижимость в мире. И огромное количество людей могут купить себе квартиру. Теперь это количество уменьшится в разы

"В Украине – я абсолютно официально это говорю – самые низкие цены на недвижимость в мире. Ну, в нормальном мире. Я не беру, там, может, Африку. Именно хорошего качества недвижимость. И огромное количество людей сегодня имеют возможность купить себе квартиру не в конце жизни, как это было при социализме, который очень многие тут наши друзья воспевают, вспоминая добрым... Я ничем добрым не вспоминаю его никогда. Вот, они могли купить – и могли. Теперь это количество уменьшится в разы", – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что из-за этого законопроекта могут разориться многие компании.

"То есть вопрос: жилье подорожает, дальше – объем недвижимости уменьшится, куча поставщиков тоже разорятся, потому что у них не будет рынка сбыта... Вопрос: а кому от этого выгодно? Налоговой инспекции или Министерству финансов, которые считают, что они этим увеличат доходную часть бюджета? Ребята, не увеличите вы доходную часть бюджета. Просто уменьшится база налогообложения. Очень принципиально уменьшится. Это любой мало-мальски экономист, который не социалистический, понимает. Но почему-то у нас..." – резюмировал Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube