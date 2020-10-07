"Обезвредить и предотвратить". НАБУ заказало 190 сувенирных медалей

За 190 медалей двух типоразмеров с надписью "Обезвредить и предотвратить" Национальное антикоррупционное бюро Украины заплатит поставщику почти 62 тыс. грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) через аукцион заказало 190 сувенирных медалей. Договор был подписан 1 октября, информация о торгах размещена на сайте государственных закупок.

В документах указано (.pdf), что на медалях из сплава меди должна быть надпись: "Обезвредить и предотвратить", а также малый герб Украины и символика НАБУ.

Заявку на участие в торгах подали четыре участника, победителем стало киевское предприятие "Герольдмайстер". Оно должно изготовить 70 медалей диаметром 60 мм по цене 349,3 грн за каждую, а также 120 медалей диаметром 45 мм по 312 грн. Всего НАБУ заплатит компании почти 62 тыс. грн.

Кроме того, антикоррупционное бюро заказало на тех же торгах 70 сувенирных жетонов, 100 кожаных брелоков, 150 флешек объемом 8 ГБ и 150 нагрудных значков с символикой НАБУ. Этот лот оценен в 150 тыс. грн.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине в 2015 году. Его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.