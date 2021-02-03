Охрименко: Глава НАК "Нафтогаз" Коболев четыре года получает премии, не выполняя показатели эффективности

В контракте главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева указано, что его должностной оклад составляет 1,041 млн грн в месяц, также ему положена ежемесячная премия в таком же размере, пишет экономист Александр Охрименко.

Охрименко: Думаю, что не только у меня возникает вопрос, какие были основания для пролонгации контракта с Андреем Коболевым после многолетнего невыполнения требований контракта Фото: unn.com.ua

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев не выполняет показатели эффективности (KPI), определенные в его контракте, но получает зарплату и премию на сумму более 2 млн грн в месяц, пишет в опубликованной 2 февраля статье для издания Delo экономист Александр Охрименко.

"Работа руководителя НАК "Нафтогаз України" и других топ-менеджеров компании сосредоточена исключительно на собственном обогащении и не имеет никакого отношения к выполнению или невыполнению ключевых показателей эффективности (KPI). По тем или иным причинам, в Украине руководителя НАК "Нафтогаз України" причислили к касте неприкасаемых", – заявил эксперт.

Он напомнил, что KPI для Коболева выражается в выполнении показателей годового финансового плана, который был одобрен правительством. В контракте главы компании указано, что его должностной оклад составляет 1,041 млн грн в месяц, также ему положена ежемесячная премия в таком же размере.

"Таким образом, суммарная заработная плата Коболева должна составлять не более 2,082 млн грн в месяц или 24,984 млн грн в год", – написал Охрименко.

Со ссылкой на информацию народного депутата от "Батьківщини" Алексея Кучеренко эксперт отметил, что реальные заработки главы правления "Нафтогаза" были гораздо выше: в 2017 году Коболев получил 47,1 млн грн, в 2018-м – 268,5 млн грн.

По результатам анализа выполнения финансовых планов с 2017-го по 2020 год Охрименко пришел к выводу, что глава НАК "Нафтогаз" не должен был получать и ту сумму, которая ему положена по контракту, потому что плановые показатели доходов не были выполнены.

В 2017 году компания недополучила 42,8 млрд грн, 2018 год "Нафтогаз" работал без финансового плана, чистая прибыль за год уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с предыдущим, а в 2019 году "Нафтогаз" недополучил от основной деятельности 44 млрд грн, написал экономист. В прошлом году компания получила консолидированный убыток более 17 млрд грн, покрыть его, согласно поданному компанией финансовому плану, должна компенсация из государственного бюджета в размере 32,2 млрд грн.

Охрименко резюмирует, что за четыре года руководство госкомпании провалило выполнение показателей финансового плана, а также прибегало к подтасовкам данных и занижению базы для начисления дивидендов в государственный бюджет.

"Думаю, что не только у меня возникает вопрос, какие были основания для пролонгации контракта с Андреем Коболевым после многолетнего невыполнения требований контракта… Проведение анализа взаимодействия между выполнением руководителем "Нафтогазу" ключевых показателей эффективности (KPI) и системы его мотивации является делом неблагодарным, а отсутствие последствий по результатам такого анализа является слишком очевидным. Вместе с тем в период становления в Украине гражданского общества, такой анализ будет полезен с точки зрения противовеса масштабной пропаганде об успешности менеджмента "Нафтогазу", – заявил в статье эксперт.

Коболев возглавляет "Нафтогаз" с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года. В 2020 году "Нафтогаз" впервые за пять лет показал убытки. В "Нафтогазі" отказывались сообщать журналистам размер зарплаты Коболева. В январе прошлого года компания заявила агентству "Українські новини", что это конфиденциальная информация. Сам топ-менеджер говорил, что его зарплата по украинским меркам высокая – "более семи цифр до запятой".

В феврале 2020 года "Українські новини" опубликовали копию контракта председателя НАК "Нафтогаз". Из документа следует, что оклад Коболева составляет 1,041 млн грн в месяц, а выплата ежемесячных премий и других вознаграждений должна происходить согласно коллективному договору.