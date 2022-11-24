"Ощадбанк" снял ограничения на снятие денег с карт других банков

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате "Ощадбанка" без ограничений. И не важно – с карты "Ощадбанка" или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карт", – говорится в сообщении.
Несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары России по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность, сообщили в Национальном банке Украины.
23 ноября после ракетных обстрелов со стороны РФ в Украине 23 ноября работало 3,8 тыс. банкоматов.