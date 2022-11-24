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ДЕНЬГИ

"Ощадбанк" снял ограничения на снятие денег с карт других банков

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В банкоматах "Ощадбанка" можно снимать деньги с карт других банков без ограничений
В банкоматах "Ощадбанка" можно снимать деньги с карт других банков без ограничений
Фото: Ощадбанк / Facebook

Государственный "Ощадбанк" отменил ограничения на снятие наличных в банкоматах своей сети для карт всех банков. Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook 24 ноября.

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате "Ощадбанка" без ограничений. И не важно – с карты "Ощадбанка" или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карт", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/oschadbank/posts/pfbid0Z5Lf54mReEEFSeDSQvMWfdFV88eW6idic3LvcGRNVNANSRdkXw1TYgJX3R7W4cx6l

Контекст:

Несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары России по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность, сообщили в Национальном банке Украины.

23 ноября после ракетных обстрелов со стороны РФ в Украине 23 ноября работало 3,8 тыс. банкоматов.

Теги: банки, Ощадбанк, банковские карты, банковская система, банкомат, наличные деньги
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