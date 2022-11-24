"Ощадбанк" снял ограничения на снятие денег с карт других банков

В банкоматах "Ощадбанка" можно снимать деньги с карт других банков без ограничений Фото: Ощадбанк / Facebook

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате "Ощадбанка" без ограничений. И не важно – с карты "Ощадбанка" или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карт", – говорится в сообщении.