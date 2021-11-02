Основными причинами экономических проблем в стране украинцы считают некомпетентность власти и коррупцию – опрос

В апреле НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 3,8% Фото: depositphotos.com

Также, по мнению 35,4% украинцев, к проблемам в экономике привел высокий уровень коррупции в стране.

Помимо этого, в качестве причин, которые привели к падению экономических показателей, опрошенные называли пандемию коронавируса (10,2%) и войну на востоке Украины (10%).

Еще 3,7% респондентов выбрали другие варианты ответа.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.