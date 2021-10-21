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Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент – Союз химиков Украины

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Игорь Гольченко: Отмена запрета может произойти в любой момент
Игорь Гольченко: Отмена запрета может произойти в любой момент
Фото: novavlada.info

Лоббисты российских удобрений смогли убедить Министерство агрополитики Украины в необходимости отмены эмбарго на эту продукцию, написал в колонке на сайте издания "Нова Влада" вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

Он утверждает, что в последние недели на фоне энергетического кризиса и, в частности, кризиса на рынке газа в Украине оживились лоббисты интересов российских компаний – производителей удобрений и их местных трейдеров, которые "рядятся в одежды защитников интересов украинских аграриев".

"Продавливают они отмену запрета на ввоз российских удобрений в Украину под соусом необходимости обеспечения ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной. И поговаривают даже, что уже сумели каким-то образом убедить в необходимости отмены эмбарго Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и уже вышли даже на Кабинет Министров", – написал Гольченко.

По прогнозам Союза химиков Украины, отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом 20-кратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. Это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли, а к уже остановленному Одесскому припортовому заводу присоединятся "Днепразот", "Ровноазот", черкасский и северодонецкий "Азоты" и так далее, отметил автор. Среди последствий он назвал усиление нагрузки на социальную сферу и недовольство населения, сокращение бюджетных поступлений, рост зависимости от России не только в энергетической, но и в продовольственной сфере и в итоге подрыв экономической безопасности страны.

"Сама постановка вопроса о возможности снятия запрета на ввоз в Украину российских удобрений заставляет задаться вопросом: почему тогда табуированным остается вопрос о закупке газа в России? Ведь куда логичнее покупать у агрессора сырье, нежели готовую продукцию. Ведь во втором случае украинские потребители оплачивают еще и созданную в России добавленную стоимость, помогая росту ее экономики и наполнению бюджета. Или Россия в целях покупки удобрений агрессором не является?" – отметил Гольченко.

Он подчеркнул, что в Союзе химиков сомневаются, что разрешение на ввоз удобрений из России приведет к положительным результатам для украинских аграриев – обеспечению их достаточным количеством удобрений по приемлемой цене, так как в 2014–2017 годах уже происходила монополизация украинского рынка российскими поставщиками. Выбив с украинского рынка украинских производителей (их доля на собственном рынке в отдельные моменты падала до 22%), в 2018–2019 годах российские производители и их украинские трейдеры начали повышать цены.

Тогда, по информации Союза химиков, итоги такой государственной политики привели к сокращению рабочих мест в отрасли в полтора раза, а доли химической продукции в промышленном производстве Украины – с 6,2% до 4,8%. Поставки произведенной отечественными предприятиями продукции химпрома на внутренний украинский рынок за 2012–2018 годы снизились почти втрое – с $10,5 млрд до $3,69 млрд.

"Монопольное положение российских производителей усиливалось вплоть до середины 2019 года, когда украинское правительство ввело эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. На этом фоне украинская химия воспрянула и продемонстрировала рекордные темпы роста. При этом никакого роста цен на удобрения на нашем рынке, которым пугали лоббисты российских производителей удобрений, не произошло", – напомнил Гольченко.

Теги: Россия, правительство, цены, монополия, эмбарго, Министерство аграрной политики, минеральные удобрения, лоббисты
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