Падение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 0,7% – Госстат

Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8%, сообщили в Госслужбе статистики Украины.

Госстат Украины опубликовал данные за четвертый квартал 2020 года Фото: depositphotos.com

В четвертом квартале 2020 года падение реального ВВП Украины замедлилось. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 15 февраля.

"Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с четвертым кварталом 2019 года уменьшился на 0,7%", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором – 11,4%, а в третьем – 3,5%.

Данные о падении ВВП в целом за год пока не сообщаются.

О том, что Украина мягче всех европейских стран прошла экономический кризис, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Страна потеряла лишь 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%, говорил он.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам первого квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.