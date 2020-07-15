ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Партнер Ходорковского банкир Юров: Голову могу дать на отсечение – в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев

В интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров заявил, что сейчас "хитом международных инвестиций" стал Узбекистан.

Юров: Уверен, уже с середины следующего года люди будут вновь бегать и придумывать, куда вложить деньги
Юров: Уверен, уже с середины следующего года люди будут вновь бегать и придумывать, куда вложить деньги
Фото: depositphotos.com

В интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров заявил, что в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев.

"Сейчас, конечно, замедление глобальной экономики. Но я уверен: уже с середины следующего года люди будут вновь бегать и придумывать, куда вложить деньги. Есть огромное количество специализированных инвесторов, которых интересуют рынки развивающихся стран. У них раньше был большой выбор. Сейчас он значительно сузился. В РФ они идти не хотят, Украина ничего не предлагает, Казахстан переоценен. И знаете, каков сейчас хит международных инвестиций в регионе? Узбекистан. Это не шутка. Они выпускают облигации, которые инвесторы раскупают как горячие пирожки. В стране 33 млн человек (половина работает в РФ) и мягкий диктаторский режим, который пообещал подумать на предмет демократизации. Этого оказалось достаточно. Так работает финансовая индустрия. У нее есть давление свободных денег, которые надо непременно куда-то вложить", – отметил Юров.

По его словам, чтобы дать сигнал иностранным инвесторам, достаточно положительного примера одной компании.

"Голову могу дать на отсечение, что в Украине процессы привлечения иностранных инвестиций можно запустить в течение девяти месяцев. Начиная с одной компании. Но для этого надо сделать простые и понятные шаги. Надо сделать так, чтобы инвесторы увидели и поверили, что собственник не вытаскивает из компании все до последней копейки и репатриирует прибыль, а вовсе наоборот – украинцы сами инвестируют в свою экономику", – заявил Юров.

Партнер Ходорковского банкир Юров: С 2012 года все олигархи в России перестали быть владельцами своих бизнесов и стали управляющими партнерами Кремля. Читайте полную версию интервью.

9 июня Государственная служба статистики Украины сообщила, что объем капитальных инвестиций за первый квартал 2020 года снизился на 35,5% и составил 76,9 млрд грн.

В 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, облигации, Илья Юров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Вы меня танком от него не уберете". Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей замене
"Вы меня танком от него не уберете". Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей замене
"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении
"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении
  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
Названа причина смерти актрисы Наи Риверы на озере Пиру
Названа причина смерти актрисы Наи Риверы на озере Пиру
"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна
"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна
"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку
"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку
"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию
"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию
  Past Life. Селена Гомес и Тревор Дэниэл выпустили клип о социальном дистанцировании. Видео
  Past Life. Селена Гомес и Тревор Дэниэл выпустили клип о социальном дистанцировании. Видео
Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве
Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Важно не залипать на прошлом". Каминская показала эксперименты с внешностью
"Важно не залипать на прошлом". Каминская показала эксперименты с внешностью
"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром
"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром
"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"
"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS