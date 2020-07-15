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Партнер Ходорковского банкир Юров: Ющенко произвел на меня магическое впечатление

В интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров рассказал, что экс-президент Украины Виктор Ющенко включал его в экспертный совет, однако привлечь инвесторов в страну это не помогло.

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Фото из личного архива Ильи Юрова

В интервью изданию "ГОРДОН" российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров сказал, что экс-президент Украины Виктор Ющенко произвел на него магическое впечатление.

"Я познакомился с Виктором Андреевичем в период, когда у него не было формальной позиции после премьерства. Надо сказать, что он произвел на меня магическое впечатление – более обаятельного человека я просто не встречал", – подчеркнул Юров.

Он отметил, что попытки привлечь в Украину инвесторов в 2003 году оказались неуспешными из-за отказа руководителей крупных украинских предприятий предоставлять финансовую отчетность их компаний. Этот факт, по его словам, расстроил Ющенко.

"Понятно, никакой нормальный инвестор никогда не даст деньги компании, из которой основной акционер выжимает все, что только можно. Если бы это не случилось лично со мной, я бы не поверил, что такое вообще возможно. Ведь передо мной на переговорах сидели абсолютно адекватные образованные парни, а не какие-то гопники. Я очень расстроился и напросился на встречу к Виктору Ющенко. Я не назвал ни одной фамилии. Но объяснил, что это надо срочно менять, иначе от экономики просто ничего не останется. Это же пиратство – люди к собственным компаниям относятся так, словно взяли на абордаж торговое судно. Так нельзя. Надо отдать Ющенко должное. Услышав мой рассказ, он ужасно огорчился и собрал неформальное совещание, я там все еще раз проговорил. Ющенко включил меня в экспертный совет. Я еще раза три рассказывал эту историю в разных кабинетах. Но ничего не поменялось", – резюмировал Юров.

Партнер Ходорковского банкир Юров: С 2012 года все олигархи в России перестали быть владельцами своих бизнесов и стали управляющими партнерами Кремля. Читайте полную версию интервью.

Ющенко был третьим президентом Украины (с 2005-го по 2010 год). В 1999–2001 годах он занимал пост премьер-министра страны.

Теги: Виктор Ющенко, Украина, инвестиции, экономика, бизнес, переговоры, Илья Юров
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