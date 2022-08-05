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Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 13,5 млрд грн

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Средняя пенсия в Украине составляет 4370 грн
Средняя пенсия в Украине составляет 4370 грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий 13,5 млрд грн. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ПФУ.

3,5 млрд грн будет выплачено через "Укрпошту". Она уже начала доставку средств. 10 млрд грн было начислено на счета пенсионеров в банках.  

"В августе предоставлено 146 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 4 августа – 36 тыс.", – сообщили в пресс-службе. 

Как сообщал ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 4370 грн, при этом более 65% пенсионеров получают не более 4 тыс. грн.

Контекст:

С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.

Министерство финансов Украины не планирует сокращения социальных расходов во время войны.

Теги: Украина, пенсии, Пенсионный фонд, пенсионеры, выплаты
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