Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 13,5 млрд грн

3,5 млрд грн будет выплачено через "Укрпошту". Она уже начала доставку средств. 10 млрд грн было начислено на счета пенсионеров в банках.

"В августе предоставлено 146 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 4 августа – 36 тыс.", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 4370 грн, при этом более 65% пенсионеров получают не более 4 тыс. грн.