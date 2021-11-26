После обвинений Зеленского резко подешевели евробонды принадлежащих Ахметову компаний

Речь идет о курсе еврооблигаций "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году.

"Согласно информации в терминале Bloomberg, падение достигало 13,3%, однако затем было несколько отыграно. Снижением на 0,5% отреагировали на слова президента и котировки облигаций ДТЭК ВИЭ с погашением в 2024 году, однако затем они почти вернулись на прежний уровень, не дотянув до него лишь 0,1%", – пишет агентство.

По его данным, упал также курс еврооблигаций горно-металлургической группы Ахметова "Метинвест" с погашением в 2029 году – на 1,4%.