Повышение адвалора пытаются блокировать международные табачные концерны – СМИ

В течение последних семи лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали такое решение, пишет LB.ua.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции, отмечает издание Фото: depositphotos.com

Планируемое повышение адвалорного акциза на сигареты соответствует европейским нормам, принципам равной конкуренции и социальной справедливости, пишет издание LB.ua 16 ноября в статье "Помощь казне "малой кровью": почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты".

Издание напоминает, что адвалорная ставка – это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается.

С 2013 года эта ставка в Украине составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 гривны. Законопроект №3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%, авторы документа оценивают экономический эффект от его принятия в 3,5 млрд грн в год.

Автор статьи Сергей Шулика отмечает, что в странах ЕС размер адвалора варьируется и может достигать как 50–51%, как в Италии, так и составлять всего 1%, как в Швеции. Предлагаемый акциз на уровне 16% не противоречит европейскому подходу, считает автор статьи.

"По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн – потребители дешевых сигарет. "Для этой категории любое подорожание сигарет – ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо... С точки зрения социальной справедливости повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо", – пишет он.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции, в то время как международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

"Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса – а это международные табачные концерны – имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора. О каких неравных условиях на рынке в таком случае идет речь?" – спрашивает журналист.

Утверждение, что рост цен на дорогие сигареты увеличит число курильщиков, также не находит подтверждения, считает он, ведь как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. Таким образом, повышение адвалора может, напротив, повлечь снижение числа новых курильщиков, добавил автор.

Он напомнил, что в 2010–2013 годах адвалор находился на уровне 25%, но в 2013-м ставку снизили до 12%.

"Что привело к ее резкому снижению, до сих пор остается загадкой", – отмечает Шулика.

В течение последних семи лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали такое решение.

"Одновременный рост цен на все сегменты сигарет постепенно выдавливает с рынка небольших конкурентов – отечественных производителей, которые сегодня обеспечивают недорогой продукцией простых украинских курильщиков", – сказано в публикации LB.ua.