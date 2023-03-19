Правительство Украины упразднило ряд регуляторных инструментов – Шмыгаль

"Продолжаем дерегуляцию. Правительство упразднило ряд регуляторных инструментов. В частности, в сфере интеллектуальной собственности, в области утилизации отходов, в области производства биотоплива и в сфере импорта сахара", – написал он.

Он подчеркнул, что в Украине продолжают строить "свободную регуляторную среду и устранять барьеры для предпринимателей".