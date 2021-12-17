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"Будет иметь очень высокую цену". "ПриватБанк" может быть продан в 2024 году – глава правления

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"ПриватБанк" был национализирован в 2016 году. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн
"ПриватБанк" был национализирован в 2016 году. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Если правительство примет окончательное решение о приватизации "ПриватБанка", он может быть продан в 2024 году за очень большую сумму, заявил глава правления банка Герхард Бьош. Об этом он сказал 16 декабря на гала-ивенте "Украина и мир 2022", сообщает издание "НВ".

"Мы планируем провести приватизацию, если акционер окончательно примет такое решение, в 2024 году. Это не за горами. Время бежит очень быстро. Относительно цены я думаю, что сейчас было бы слишком рано и непрофессионально давать публичную оценку", – заявил Бьош.

По его мнению, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, "это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену".

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

По данным Министерства финансов, в 2020 году прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 25,3 млрд грн – 61,3% прибыли всей банковской системы Украины. Глава Минфина Сергей Марченко 30 марта сообщал, что ведомство ищет инвестора, который будет готов фактически управлять "ПриватБанком". "Стратегическая цель Минфина – приватизировать "ПриватБанк", – отмечал он. 

2 сентября 2020 года Кабмин Украины одобрил предложенную Минфином стратегию реформирования государственного банковского сектора. Согласно ей, до 2025 года доля государства в банковском секторе должна снизиться с 60% до 25%. В 2018 году Кабмин планировал сократить долю госсектора на банковском рынке до 24% уже в 2022 году.

В апреле 2021 года глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что НБУ в ближайшее время планирует выставить "ПриватБанк" на продажу

Теги: правительство, ПриватБанк, приватизация, продажа, Кабмин, Герхард Бьош
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