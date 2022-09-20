ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"ПриватБанк" выиграл в Лондонском международном арбитражном суде иск на $1 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лондонский арбитраж принял решение в пользу "ПриватБанка"
Лондонский арбитраж принял решение в пользу "ПриватБанка"
Фото: ПриватБанк / Facebook

"ПриватБанк" объявил об окончании арбитражного разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде по делу о законности bail-in евробондов банка во время его национализации. Такое решение суд принял 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном 19 сентября.

"Благодаря успеху в полной защите от исковых требований "ПриватБанк" был освобожден от любых обязательств по уплате основной суммы или любой дополнительной уплаты процентов по любому из четырех кредитов, в отношении которых была проведена процедура bail-in", — говорится в сообщении банка.

Все исковые требования к банку были полностью отклонены, что суммарно позволило сэкономить более $1 млрд, отмечается в сообщении.

Контекст:

Банк был вовлечен в арбитражные производства Лондонского международного арбитражного суда с ноября 2017 года по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и в 2013 годах через специальную британскую компанию (SPV) Credit Finance Plc, которая, в свою очередь, давала банку кредиты.

В декабре 2016 года в рамках национализации "ПриватБанка" по четырем кредитам Credit Finance Plc на общую сумму $595 млн была проведена процедура bail-in, в результате которой по украинскому законодательству все обязательства банка перед Credit Finance были полностью погашены.

В арбитражных производствах истцы (Credit Finance вместе с Madison Pacific Trust, доверительным управляющим по облигациям) заявляли, что процедура bail-in не была действующей согласно английскому праву как праву, которым регулируются кредитные договоры и облигации. Также истцы заявляли, что банк остается обязанным уплатить полностью основную сумму и сумму начисленных процентов.

Bail-in – это инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Также он позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.

Теги: ПриватБанк, евробонды, Лондонский арбитраж, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (255558)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (114695)
3
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (105247)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (82898)
5
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54125)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (46867)
7
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23065)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (23022)
 
 
 
 