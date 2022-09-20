"ПриватБанк" выиграл в Лондонском международном арбитражном суде иск на $1 млрд

"Благодаря успеху в полной защите от исковых требований "ПриватБанк" был освобожден от любых обязательств по уплате основной суммы или любой дополнительной уплаты процентов по любому из четырех кредитов, в отношении которых была проведена процедура bail-in", — говорится в сообщении банка.

Все исковые требования к банку были полностью отклонены, что суммарно позволило сэкономить более $1 млрд, отмечается в сообщении.