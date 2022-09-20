"ПриватБанк" выиграл в Лондонском международном арбитражном суде иск на $1 млрд

"Благодаря успеху в полной защите от исковых требований "ПриватБанк" был освобожден от любых обязательств по уплате основной суммы или любой дополнительной уплаты процентов по любому из четырех кредитов, в отношении которых была проведена процедура bail-in", — говорится в сообщении банка.
Все исковые требования к банку были полностью отклонены, что суммарно позволило сэкономить более $1 млрд, отмечается в сообщении.
Банк был вовлечен в арбитражные производства Лондонского международного арбитражного суда с ноября 2017 года по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и в 2013 годах через специальную британскую компанию (SPV) Credit Finance Plc, которая, в свою очередь, давала банку кредиты.
В декабре 2016 года в рамках национализации "ПриватБанка" по четырем кредитам Credit Finance Plc на общую сумму $595 млн была проведена процедура bail-in, в результате которой по украинскому законодательству все обязательства банка перед Credit Finance были полностью погашены.
В арбитражных производствах истцы (Credit Finance вместе с Madison Pacific Trust, доверительным управляющим по облигациям) заявляли, что процедура bail-in не была действующей согласно английскому праву как праву, которым регулируются кредитные договоры и облигации. Также истцы заявляли, что банк остается обязанным уплатить полностью основную сумму и сумму начисленных процентов.
Bail-in – это инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Также он позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.