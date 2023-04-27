Профильный комитет Европарламента поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год. Завтра его рассмотрят послы ЕС

За проект проголосовали 27 евродепутатов, один – против, еще семь воздержались Фото: ЕРА

Депутаты согласились продолжить мораторий на импортные и антидемпинговые пошлины и защитные меры, действующие в отношении украинского экспорта. Это должно помочь Украине, торговые возможности которой ограничены войной с Россией.

"Комитет по международной торговле в четверг дал зеленый свет для приостановления импортных пошлин ЕС на украинский экспорт еще на год для поддержки экономики страны", – говорится в сообщении.

Согласно документу, парламенту предлагается приостановить тарифы на фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, с 1 января 2023 года промышленные товары подпадают под нулевую пошлину, поэтому они не включены в новое предложение, отмечают в комитете.

Депутаты Европарламента приняли проект доклада комитета, подготовленный постоянным докладчиком по Украине Сандрой Калниете, 27 голосами при одном голосе против и семи воздержавшихся.

Редактор редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк предположил в Twitter, что 28 апреля проект могут утвердить послы Евросоюза.

Планируется, что проект доклада будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарном заседании 8–11 мая.

the European Parliament's international trade committee has now voted in favour of the one year prolongation of tariff-free trade with #Ukraine. EU ambassadors might green light this tomorrow. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 27, 2023