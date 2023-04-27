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Профильный комитет Европарламента поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год. Завтра его рассмотрят послы ЕС

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За проект проголосовали 27 евродепутатов, один против, еще семь воздержались
За проект проголосовали 27 евродепутатов, один – против, еще семь воздержались
Фото: ЕРА

Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной на год. Об этом 27 апреля сообщает сайт Европарламента.

Депутаты согласились продолжить мораторий на импортные и антидемпинговые пошлины и защитные меры, действующие в отношении украинского экспорта. Это должно помочь Украине, торговые возможности которой ограничены войной с Россией.

"Комитет по международной торговле в четверг дал зеленый свет для приостановления импортных пошлин ЕС на украинский экспорт еще на год для поддержки экономики страны", – говорится в сообщении.

Согласно документу, парламенту предлагается приостановить тарифы на фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, с 1 января 2023 года промышленные товары подпадают под нулевую пошлину, поэтому они не включены в новое предложение, отмечают в комитете.

Депутаты Европарламента приняли проект доклада комитета, подготовленный постоянным докладчиком по Украине Сандрой Калниете, 27 голосами при одном голосе против и семи воздержавшихся.

Редактор редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк предположил в Twitter, что 28 апреля проект могут утвердить послы Евросоюза.

Планируется, что проект доклада будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарном заседании 8–11 мая. 

Контекст:

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля 2022 года. Этот шаг был призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

4 июня 2022 года вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики Украины.

Теги: Украина, Европарламент, экспорт, пошлины, торговля
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