Украина просит ЕС продлить срок действия отмены всех пошлин и квот на экспорт

Документ предусматривает, что ВР ходатайствует в Европейский парламент и Совет Европейского союза о продлении действия временных мер по льготным условиям торговли.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram отмечает, что продолжить действие льгот предлагается до завершения переговоров по членству Украины в ЕС.

"Соответствующий льготный период был нам предоставлен только на год, и поэтому очень важно его продлить", – написал депутат.

Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития, депутат от "Слуги народа" Росколана Пидласа отмечает, что приостановление всех антидемпинговых пошлин и тарифных квот для промышленной продукции оказывает положительный эффект на объемы торговли. По ее данным, экспорт в ЕС за III квартал превысил довоенный уровень на 6,3% (или $1,2 млрд). Больше всего в денежном измерении вырос экспорт кукурузы, подсолнечного масла, семян подсолнечника, пшеницы и электроэнергии.

"В целом в условиях, когда прогнозное падение ВВП Украины по итогам года будет составлять от 30% до 35%, мы должны применять все возможные инструменты для поддержки украинских производителей. Наша общая задача – убедить европейцев прислушаться к предложению о продлении льготного режима", – цитирует ее сайт ВР.