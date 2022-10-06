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Украина просит ЕС продлить срок действия отмены всех пошлин и квот на экспорт

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Экспорт в ЕС за III квартале превысил довоенный уровень на 6,3%
Экспорт в ЕС за III квартале превысил довоенный уровень на 6,3%
Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины планирует обратиться к Европейскому союзу с просьбой о продлении отмены всех пошлин и квот на экспорт. Соответствующее постановление ВР опубликовано 6 октября на сайте парламента.

Документ предусматривает, что ВР ходатайствует в Европейский парламент и Совет Европейского союза о продлении действия временных мер по льготным условиям торговли.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram отмечает, что продолжить действие льгот предлагается до завершения переговоров по членству Украины в ЕС.

"Соответствующий льготный период был нам предоставлен только на год, и поэтому очень важно его продлить", – написал депутат.

Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития, депутат от "Слуги народа" Росколана Пидласа отмечает, что приостановление всех антидемпинговых пошлин и тарифных квот для промышленной продукции оказывает положительный эффект на объемы торговли. По ее данным, экспорт в ЕС за III квартал превысил довоенный уровень на 6,3% (или $1,2 млрд). Больше всего в денежном измерении вырос экспорт кукурузы, подсолнечного масла, семян подсолнечника, пшеницы и электроэнергии.

"В целом в условиях, когда прогнозное падение ВВП Украины по итогам года будет составлять от 30% до 35%, мы должны применять все возможные инструменты для поддержки украинских производителей. Наша общая задача – убедить европейцев прислушаться к предложению о продлении льготного режима", – цитирует ее сайт ВР.

Контекст:

4 июня вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики.

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Теги: Верховная Рада, Украина, экспорт, пошлины, Евросоюз, квоты, Слуга народа, Роксолана Пидласа, Ярослав Железняк
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