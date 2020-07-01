Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал предоставить "Укрпошті" функции банка

Национальный банк Украины не поддерживает идею создания банка в "Укрпошті".

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский заявлял, что в случае создания банка в "Укрпошті" компания не будет конкурировать за клиентов с "Ощадбанком" и "ПриватБанком" Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ подчеркнули, что не поддерживает принятие указанного законопроекта, так как выступают против идеи создания банка в "Укрпошті".

"Мы считаем, что "Укрпошта" должна быть привлечена к оказанию финансовых услуг гражданам. Но не предусмотренным законопроектом образом", – отметили в Нацбанке.

19 мая в НБУ сообщили, что обратились к Кабмину и парламенту с просьбой отозвать проект закона №2788.

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский в свою очередь заявил, что в случае создания банка в "Укрпошті" компания не будет конкурировать за клиентов с "Ощадбанком" и "ПриватБанком".