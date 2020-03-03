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Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли" – СМИ

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит "тендерным троллям" срывать дорожные работы. Какие схемы используют компании для блокирования конкурсов, рассказали журналисты программы "Гроші". По их данным, из-за затягивания тендеров программа президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" под угрозой срыва.

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В 2020 году на ремонт и строительство дорог в Украине собираются потратить 113 млрд грн
В 2020 году на ремонт и строительство дорог в Украине собираются потратить 113 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Коррупционные схемы в дорожном строительстве и "тендерный троллинг" – подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров – ставят под угрозу реализацию программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" стоимостью 113 млрд грн, заявили журналисты программы "Гроші". В программе на "1+1" 2 марта они показали трассы, которые уже пострадали от такого "троллинга", и озвучили ключевые схемы.

В качестве примеров "тендерного троллинга" журналисты привели трассы Кропивницкий – Николаев, Никополь – Днепр, Кривой Рог – Днипро, строительство и ремонт которых были заблокированы из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр". Обе фирмы, как и еще десятки других похожих, принадлежат предпринимателю Араику Амирханяну, которого, как утверждают авторы программы, неоднократно задерживали правоохранительные органы, в том числе и за тендерные махинации.

"Хитрые дельцы идут на тендеры только для того, чтобы попортить нервы конкурентам и затянуть время. В результате добросовестные дорожники вместо ремонтов не вылазят из Антимонопольного комитета. Так тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем", – говорится в сюжете.

По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек, спровоцированных "троллями", ежегодно от 4 до 7 млрд грн, выделенных на дорожное строительство, используются неэффективно. Он добавил, что только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит "тендерным троллям" срывать дорожные работы.

"Сегодня каждая служба автодорог выписывает собственные условия конкурсов, а больше разных правил – больше путаницы и больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей", – отмечают авторы программы.

Новые правила снимут еще одну угрозу – мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут, сказано в сюжете. В частности, журналисты продемонстрировали несколько примеров, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн, находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая является лишь посредником между госбюджетом и субподрядчиками. 

"Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт", – отметил Кубраков.

По словам главы Всеукраинской дорожной ассоциации, которая выступает против новых правил "Укравтодора", Артема Гриненко, к нему обращаются многие компании с опытом 5–10 лет, которые не соответствуют новой документации. Журналисты привели пример одного из ключевых членов ассоциации – компании "ВВВ Монтаж", которая ремонтирует дороги в Ровенской области и выиграла тендеров на 440 млн грн, при этом пользуется большой лояльностью заказчиков – 12 км дороги ремонтирует уже три года.

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube

На совещании по вопросам дорожного строительства 11 февраля Зеленский обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров, писало агентство УНН.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Теги: коррупция, госбюджет, строительство, ремонт, деньги, дороги, инфраструктура
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