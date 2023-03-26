Пышный рассказал о конфликте с Кабмином после отказа НБУ от "опасного печатания денег"

"Национальный банк больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов", – сказал Пышный.

Он подчеркнул, что такая практика, которую применяли в 2022 году, "создала огромные риски для макрофинансовой стабильности". Глава НБУ отметил, что за счет напечатанных "миллиардов гривен" Нацбанк покупал у Минфина облигации госзайма, и заявил, что "это было быстрое лечение, но очень опасное".

Пышный также сообщил, что после решения НБУ прекратить печатать деньги для покрытия расходов госбюджета произошел "прямой конфликт с правительством Украины", но он "был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию".