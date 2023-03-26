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ДЕНЬГИ

Пышный рассказал о конфликте с Кабмином после отказа НБУ от "опасного печатания денег"

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Пышный отметил, что связанный с печатанием денег конфликт уже исчерпан
Пышный отметил, что связанный с печатанием денег конфликт уже исчерпан
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) решил больше не использовать эмиссию денежных средств для финансирования государственных расходов. Об этом глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил Financial Times в интервью, которое было опубликовано 26 марта, его цитирует "Forbes Україна".

"Национальный банк больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов", – сказал Пышный.

Он подчеркнул, что такая практика, которую применяли в 2022 году, "создала огромные риски для макрофинансовой стабильности". Глава НБУ отметил, что за счет напечатанных "миллиардов гривен" Нацбанк покупал у Минфина облигации госзайма, и заявил, что "это было быстрое лечение, но очень опасное".

Пышный также сообщил, что после решения НБУ прекратить печатать деньги для покрытия расходов госбюджета произошел "прямой конфликт с правительством Украины", но он "был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию".

Контекст:

Сложности с экономикой возникли у Украины после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

17 июня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова говорила, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны. Она назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

19 августа в Нацбанке заявляли, что будут сокращать объемы печатания денег.

3 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Кабмин договорился с Нацбанком, что злоупотреблять печатанием денег не будут.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, гривна, НБУ, экономика, Андрей Пышный, деньги, Нацбанк, конфликт, финансирование, печать, расходы, эмиссия
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