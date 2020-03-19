Работаем с контрагентами в США, чтобы доставить большую партию долларов – НБУ

Нацбанк Украины закупил наличные евро и намерен 20 марта провести аукцион по продаже наличной валюты за безналичную, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

Национальный банк Украины ведет переговоры с контрагентами в Соединенных Штатах о доставке партии наличных долларов. Об этом заявил зампредседателя Национального банка Украины Олег Чурий 18 марта на встрече с представителями крупнейших украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банки имеют валютную ликвидность, она на корреспондентских счетах. Однако наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем [20 марта] провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал. Также работаем с контрагентами в США, чтобы доставить большую партию долларов", – сказал он.

По словам Чурия, НБУ также будет проводить "долгосрочное рефинансирование для поддержки кредитования и ликвидности банков".

"Таким образом Национальный банк помогает банковской системе оставаться здоровой и продолжать выполнять свою основную функцию – поддерживать экономику. Это важно и сегодня, и будет не менее важно после завершения карантина, когда экономика вернется к полноценному функционированию", – заключил замглавы НБУ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях; двое заболевших скончались (по одному в Черновицкой и Житомирской областях).

С 12 марта в Украине из-за эпидемии запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18-го – были прекращены внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум три недели – до 3 апреля.

О том, что банки в Украине испытывают трудности с наличной валютой, 17 марта заявляла первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова. По ее словам, раньше коммерческие банки завозили наличные доллары из-за границы на рейсовых самолетах, но из-за отмены авиасообщения по всему миру из-за пандемии коронавируса НБУ и коммерческим банкам приходится "налаживать другую систему доставки долларов в Украину".