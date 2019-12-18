Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Россия расширила санкции и эмбарго против Украины

Российское правительство приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. В список запрещенных к поставке в Россию товаров вошли клизмы, грелки, радиаторы, детали для насосов и прочие товары. Под санкции попали девять чиновников и депутатов горсовета Одессы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины
Фото: ЕРА

Правительство России расширило список запрещенных к ввозу товаров из Украины. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В этот список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ в Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.

Второе постановление вносит изменения в перечень лиц, к которым применяются индивидуальные санкции. 

В список вошли девять представителей властей Одессы:

  • экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко;
  • глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак;
  • депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий;
  • бывший депутат Измаильского горсовета (Одесская область) Александр Иванов;
  • Андрей Иванов;
  • бывший помощник мэра Одессы Геннадия Труханова Валерий Мигальтьев;
  • бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра;
  • бывший депутат Одесского горсовета Александр Шеремет;
  • бывший депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.

10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.

В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. На сегодняшний день в санкционном списке находятся около 570 человек.

Теги: Россия, Украина, санкции, эмбарго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS