Россия расширила санкции и эмбарго против Украины

Российское правительство приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. В список запрещенных к поставке в Россию товаров вошли клизмы, грелки, радиаторы, детали для насосов и прочие товары. Под санкции попали девять чиновников и депутатов горсовета Одессы.

Правительство России расширило список запрещенных к ввозу товаров из Украины. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В этот список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ в Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.

Второе постановление вносит изменения в перечень лиц, к которым применяются индивидуальные санкции.



В список вошли девять представителей властей Одессы:

экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко;

глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак;

депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий;

бывший депутат Измаильского горсовета (Одесская область) Александр Иванов;

Андрей Иванов;

бывший помощник мэра Одессы Геннадия Труханова Валерий Мигальтьев;

бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра;

бывший депутат Одесского горсовета Александр Шеремет;

бывший депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.



10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.



В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. На сегодняшний день в санкционном списке находятся около 570 человек.