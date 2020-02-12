Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Руководитель Черноморской таможни: У контрабандистов ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне

Борьба с профессиональными контрабандистами – "тонкая интеллектуальная работа", потому что для обхода законных процедур им не обязательно быть в сговоре с таможенниками, они открывают псевдоофисы за границей, рассказал исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Щуцкий: Контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами
Александр Щуцкий: Контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами
Фото: rbc.ua

Контрабандисты в Украине начали применять новые схемы, при которых их гораздо труднее разоблачить, рассказал в интервью агенству "РБК-Украина", которое вышло 12 февраля, исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий. 

"Многие контрабандисты начали более искусно маскироваться и уходить от таможенных платежей. Если раньше они работали по принципу – завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром и т.д., то сейчас они работают более искусно", – сказал он.

Нарушители стали указывать в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить, при этом им не обязательно быть в сговоре с таможенниками, отметил Щуцкий.

"Когда псевдоофис находится где-то в Китае или Турции, который формирует партию товара, его цену и этот "пакет" подают к оформлению – не обязательно кого-то подкупать. Борьба с такими контрабандистами – это достаточно тонкая интеллектуальная работа", – добавил глава Черноморской таможни.

Он убежден, что таможня к такой работе готова, но для раскрытия схем понадобится время.

"Потому что иностранные партнеры по-разному помогают в этой борьбе. Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа. В результате таможня вынуждена использовать другие механизмы и находить факты, подтверждающие, что цена была занижена или еще хуже – к нам заехал не тот товар, который выезжал из страны-экспортера. Кроме того, нужно понимать, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами. У них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне", – подытожил и.о. начальника Черноморской таможни.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

2 октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Черноморская таможня объединяет Херсонское и Николаевское отделения, 16 ноября 2019 года она была зарегистрирована Минюстом, а Щуцкого назначили исполняющим обязанности главы Черноморской таможни, пишет "РБК-Украина".

Теги: таможня, контрабанда, Государственная таможенная служба Украины, Александр Щуцкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Если я возьму его за руку, меня будут преследовать". Билли Портер прокомментировал отношения с мужем
"Если я возьму его за руку, меня будут преследовать". Билли Портер прокомментировал отношения с мужем
  "Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
  "Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
Plus size модель Грэм показала тело после родов
Plus size модель Грэм показала тело после родов
"Это было ужасно". Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы
"Это было ужасно". Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS