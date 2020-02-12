Руководитель Черноморской таможни: У контрабандистов ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне

Борьба с профессиональными контрабандистами – "тонкая интеллектуальная работа", потому что для обхода законных процедур им не обязательно быть в сговоре с таможенниками, они открывают псевдоофисы за границей, рассказал исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий.

Александр Щуцкий: Контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами Фото: rbc.ua

Контрабандисты в Украине начали применять новые схемы, при которых их гораздо труднее разоблачить, рассказал в интервью агенству "РБК-Украина", которое вышло 12 февраля, исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий.

"Многие контрабандисты начали более искусно маскироваться и уходить от таможенных платежей. Если раньше они работали по принципу – завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром и т.д., то сейчас они работают более искусно", – сказал он.

Нарушители стали указывать в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить, при этом им не обязательно быть в сговоре с таможенниками, отметил Щуцкий.

"Когда псевдоофис находится где-то в Китае или Турции, который формирует партию товара, его цену и этот "пакет" подают к оформлению – не обязательно кого-то подкупать. Борьба с такими контрабандистами – это достаточно тонкая интеллектуальная работа", – добавил глава Черноморской таможни.

Он убежден, что таможня к такой работе готова, но для раскрытия схем понадобится время.

"Потому что иностранные партнеры по-разному помогают в этой борьбе. Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа. В результате таможня вынуждена использовать другие механизмы и находить факты, подтверждающие, что цена была занижена или еще хуже – к нам заехал не тот товар, который выезжал из страны-экспортера. Кроме того, нужно понимать, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами. У них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне", – подытожил и.о. начальника Черноморской таможни.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

2 октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Черноморская таможня объединяет Херсонское и Николаевское отделения, 16 ноября 2019 года она была зарегистрирована Минюстом, а Щуцкого назначили исполняющим обязанности главы Черноморской таможни, пишет "РБК-Украина".