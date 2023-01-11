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"С первых дней войны". "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис рассказали о благотворительной помощи украинцам

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В "Динамо" рассказали о помощи бойцам ВСУ
В "Динамо" рассказали о помощи бойцам ВСУ
Фото: fcdynamo.com

10 января футбольній клуб "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис отчитались о проделанной работе по поддержке Вооруженных сил Украины и украинцев в условиях полномасштабного вторжения России в УКраину, которое началось 24 февраля 2022 года.

"ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис с первых дней полномасштабного вторжения включились в работу по оказанию помощи по многим направлениям", – говорится в сообщении на сайте клуба.

В "Динамо" перечислили направления:

  • помощь Фонда братьев Суркис Вооруженным силам Украины;
  • финансирование больниц и помощь детям;
  • восстановление разрушенной инфраструктуры и помощь в эвакуации детей из мест боевых действий;
  • благотворительные матчи "Динамо" Stop the war и фандрейзинговая деятельность.

"С самого начала войны ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис были убеждены, что победы можно добиться лишь в том случае, если вся наша нация будет объединена, в том числе крупный бизнес. Особенно важна финансовая поддержка Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований нашей страны ввиду того, что военные действия требуют огромного количества ресурсов. Для этого "Динамо" и Фонд начали осуществлять целенаправленную финансовую поддержку украинской армии, в том числе путем закупки необходимых технических средств и предметов первой необходимости (в частности, средств личной гигиены, которые так востребованы на передовой, учитывая условия пребывания военных)", – говорится в сообщении.

Также "Динамо" и Фонд братьев Суркис рассказали о передаче более 5 тыс. тонн гуманитарного груза (в том числе продуктов питания и медицинского оборудования) на "миллионы долларов" Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе Украины, Службе безопасности Украины и незащищенным слоям населения.

"Кроме этого, сейчас морем доставляется около миллиона банок сока в специальной упаковке, которые будут пожертвованы на нужды армии, чтобы наполнить рацион солдат необходимыми витаминами. Этот огромный груз прямо сейчас доставляется по морю из США. Большую часть этой гуманитарной помощи ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис предоставляют в сотрудничестве с крупными благотворительными организациями Соединенных Штато, в частности World of Connections и Human Kindness Project", – объяснили в клубе.

Фонд братьев Суркис отчитался и о поддержке "тех, кто вынужден был покинуть территорию Украины после начала войны".

"С начала военного вторжения в Украину Фонд братьев Суркис перечислял средства и оказывал гуманитарную помощь еврейской общине Австрии, которая значительно увеличилась за счет семей украинских евреев, которые вынужденно выехали в Австрию", – сказано в сообщении.

Важным аспектом благотворительной деятельности стала "целевая точечная помощь разным категориям населения, пострадавшим от войны".

"С первых дней войны ФК "Динамо" (Киев) объявил о начале реализации программы по благотворительному финансированию больниц, которые помогают раненым во время военных действий, а также образовательным учреждениям, которые получили благодарность со стороны киевской власти за безотлагательное перечисление средств для медучреждений. За первую неделю с момента объявления об этой программе, кроме помощи больницам, была оказана помощь 11 детским домам и образовательным организациям. В общей сложности ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис профинансировали непосредственно медицинские учреждения на сумму более 1 млн", – объяснили в "Динамо".

В числе сделанного почти за 11 месяцев указаны, в частности восстановление амбулатории по международным стандартам и оснащение ее современным оборудованием за счет ФК "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис; доставка в Богуслав Киевской области дизельного генератора на 550 кВт; 15 благотворительных матчей "Динамо" под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!", на которых собрали около €1,5 млн для поддержки Украины и привлекли внимание мирового сообщества к катастрофическим последствиям полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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