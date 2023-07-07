Самолет с Зеленским в Прагу сопровождала пара истребителей Gripen. Фото, видео

Пояр летел вместе с Зеленским. По словам советника, истребители для сопровождения спецборта подняли не для охраны, они выполняли символическую роль.
"Украинская сторона приняла это с благодарностью и очень позитивно, я думаю, что это был хороший прием еще в воздухе", – заявил он.
Пояр сфотографировал Зеленского на борту самолета так, что на снимке видно один из истребителей. Снимок опубликовала пресс-служба чешской армии.
Prezident * @ZelenskyyUa na palub * * airbusu s doprovázejícími gripeny. Vítejte v zemi, která stojí za vámi. Vítejte v * esku!— Armáda * R (@ArmadaCR) July 6, 2023
* Tomáš Pojar pic.twitter.com/9UMiVdC5Bz
Авиационный паблик flyRosťa сообщил, что Airbus воздушных сил Чехии с Зеленским на борту приземлился в Праге в 19.54, и опубликовал видео посадки борта, летевшего в сопровождении истребителей.
V 19:54 p * istál Airbus A319 Czech Air Force na Ruzyni. Do Prahy s ním p * ilet * l @ZelenskyyUa * pic.twitter.com/onebCEF463— flyRos * a (@flyrosta) July 6, 2023
В Праге Зеленский вчера встретился с президентом Чехии Петром Павелом, вместе они провели пресс-конференцию, на которой президент Украины сказал, что приехал в Прагу поблагодарить Чехию за поддержку. "Мы должны уделять больше внимания нашим друзьям (не только партнерам), сложно из-за войны это делать, но мне удалось это. И я считаю, что это очень правильно", – отметил он.
В Чехии у Зеленского запланирован еще ряд переговоров, 7 июля он уже встретился с премьером страны.