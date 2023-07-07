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Самолет с Зеленским в Прагу сопровождала пара истребителей Gripen. Фото, видео

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Зеленский прилетел в Прагу на самолете воздушных сил Чехии
Зеленский прилетел в Прагу на самолете воздушных сил Чехии
Фото: president.gov.ua

Правительственный спецборт Чехии, на котором 6 июля в Прагу прилетел из Болгарии президент Украины Владимир Зеленский, сопровождала пара истребителей Gripen. Об этом канал ČT24 сообщил, ссылаясь на комментарий советника премьер-министра Чехии по вопросам внешней политики и безопасности Томаша Пояра.

Пояр летел вместе с Зеленским. По словам советника, истребители для сопровождения спецборта подняли не для охраны, они выполняли символическую роль. 

"Украинская сторона приняла это с благодарностью и очень позитивно, я думаю, что это был хороший прием еще в воздухе", – заявил он. 

Пояр сфотографировал Зеленского на борту самолета так, что на снимке видно один из истребителей. Снимок опубликовала пресс-служба чешской армии. 

Авиационный паблик flyRosťa сообщил, что Airbus воздушных сил Чехии с Зеленским на борту приземлился в Праге в 19.54, и опубликовал видео посадки борта, летевшего в сопровождении истребителей. 

Контекст:

В Праге Зеленский вчера встретился с президентом Чехии Петром Павелом, вместе они провели пресс-конференцию, на которой президент Украины сказал, что приехал в Прагу поблагодарить Чехию за поддержку. "Мы должны уделять больше внимания нашим друзьям (не только партнерам), сложно из-за войны это делать, но мне удалось это. И я считаю, что это очень правильно", – отметил он.

В Чехии у Зеленского запланирован еще ряд переговоров, 7 июля он уже встретился с премьером страны

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чехия, Airbus, Владимир Зеленский, истребители, визит, встреча, Gripen
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