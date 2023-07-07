Самолет с Зеленским в Прагу сопровождала пара истребителей Gripen. Фото, видео

Пояр летел вместе с Зеленским. По словам советника, истребители для сопровождения спецборта подняли не для охраны, они выполняли символическую роль.

"Украинская сторона приняла это с благодарностью и очень позитивно, я думаю, что это был хороший прием еще в воздухе", – заявил он.

Пояр сфотографировал Зеленского на борту самолета так, что на снимке видно один из истребителей. Снимок опубликовала пресс-служба чешской армии.

Prezident * @ZelenskyyUa na palub * * airbusu s doprovázejícími gripeny. Vítejte v zemi, která stojí za vámi. Vítejte v * esku!



* Tomáš Pojar pic.twitter.com/9UMiVdC5Bz — Armáda * R (@ArmadaCR) July 6, 2023

Авиационный паблик flyRosťa сообщил, что Airbus воздушных сил Чехии с Зеленским на борту приземлился в Праге в 19.54, и опубликовал видео посадки борта, летевшего в сопровождении истребителей.

V 19:54 p * istál Airbus A319 Czech Air Force na Ruzyni. Do Prahy s ním p * ilet * l @ZelenskyyUa * pic.twitter.com/onebCEF463 — flyRos * a (@flyrosta) July 6, 2023