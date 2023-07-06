Зеленский анонсировал свой визит в Чехию после Болгарии и назвал цели поездки

Сегодня Зеленский посещал Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
"Далее – Прага, Чехия. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями сената и палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ, – написал Зеленский. – В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины".
Далі – Прага * . Проведу предметні переговори з Президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ. У центрі…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023
Зеленский и Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.
СМИ сообщали, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.
22 февраля 2023 года Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".
5 апреля Чехия объявила, что планирует предоставить Украине военную помощь еще на 600–700 млн крон ($28–32 млн).
10 мая Павел заявлял, что Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимые для него ракеты.