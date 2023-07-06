Зеленский анонсировал свой визит в Чехию после Болгарии и назвал цели поездки

Сегодня Зеленский посещал Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

"Далее – Прага, Чехия. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями сената и палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ, – написал Зеленский. – В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины".

Далі – Прага * . Проведу предметні переговори з Президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ. У центрі… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

Зеленский и Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.

СМИ сообщали, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.