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Зеленский анонсировал свой визит в Чехию после Болгарии и назвал цели поездки

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Зеленский 6 июля посетил Болгарию
Зеленский 6 июля посетил Болгарию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Чехию. Об этом глава государства написал в Twitter 6 июля.

Сегодня Зеленский посещал Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

"Далее – Прага, Чехия. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями сената и палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ, – написал Зеленский. – В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины".

Зеленский и Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.

СМИ сообщали, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

22 февраля 2023 года Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".

5 апреля Чехия объявила, что планирует предоставить Украине военную помощь еще на 600–700 млн крон ($28–32 млн).

10 мая Павел заявлял, что Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимые для него ракеты.

Теги: Чехия, Болгария, Томаш Фиала, переговоры, военная помощь, Владимир Зеленский, парламент, Петр Павел, президент, визит, премьер-министр, саммит НАТО, ЗАЭС, вступление Украины в ЕС, вступление Украины в НАТО
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