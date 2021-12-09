Шимкив: Мы создаем условия и стимулы, чтобы превратить работников в предпринимателей, которые будто бы становятся собственниками бизнеса

"Мы перешли на новую бизнес-модель – человекократию, плоскую структуру, изменили много подходов по работе с клиническими исследованиями, работаем со многими международными институтами, планируем сделать 21 лонч в этом году, заходим на новые рынки. Раньше система управления в компаниях была централизованной, каждый отдельный сегмент не имел полной картинки и решения принимались наверху. Более высокий уровень, который предполагает больше знаний, больше информации и более высокие решения, – это уже в прошлом. Сейчас в гиперсвязанном мире все звенья могут самостоятельно принимать решения и, соответственно, становиться автономными подразделениями", – рассказал Шимкив.

В сложных экономических условиях необходимо переориентировать административные и производственные процессы с учетом потенциала всех кадровых звеньев, а не только руководящего, считает он.

“[Мы] создаем организации внутри организации, условия и стимулы, чтобы превратить работников в предпринимателей, которые будто бы становятся собственниками бизнеса. Люди должны зарабатывать с нами”, – подчеркнул руководитель.

В исследовании жизнестойкости организаций приняли участие 54 топ-менеджера различных компаний. Они поделились своим опытом о том, что помогает им устоять перед различными вызовами. Их ответы проанализировали и объединили в единый отчет, где определили главные тренды, влияющие сегодня на организации и бизнесы в государстве.