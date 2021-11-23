Здоровая культура компании – это открытая культура, в рамках которой люди могут откровенно говорить о проблемах и вызовах – Шимкив

"Здоровая культура компании – это открытая культура, в рамках которой люди могут откровенно говорить о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются на любом уровне работы. Также это культура иерархии ответственности: люди на любой должности обмениваются информацией, искренне болеют за будущее организации и понимают, что отвечают за него. Они имеют четкие, измеряемые показатели успеха и стремятся к еще большему. Но не страдают от жесткой конкуренции друг с другом. Мой опыт показывает, что лучшие результаты дают те компании, где каждый может добежать до цели", – сказал топ-менеджер.

Он отметил, что фармацевтическое производство стало одной из самых производительных отраслей экономики Украины, и по итогам прошлого года средняя зарплата в этой сфере составила 21 тыс. грн и в два раза превысила показатель перерабатывающей промышленности.

Всего в индустрии работает 24 тыс. человек. Шимкив рассказал, что штат "Дарницы" – более 1 тыс. человек, компания в 2021 году, еще до его завершения, на 20% повысила свой общий доход по сравнению с прошлым годом, и по прогнозам, он составит до $160 млн. Также руководитель отметил, что компания вошла в топ-20 лучших работодателей по версии одного из украинских кадровых порталов.

По его информации, каждый второй стажер остается в "Дарнице" как полноценный сотрудник. В компании работает платформа Idea Box, где каждый сотрудник может внести руководству свои предложения по оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и других сфер. Среди нововведений Шимкив отметил запуск корпоративной соцсети Workplace, в которой зарегистрировались уже все сотрудники, что позволило упростить связь между руководством и подчиненными.

"Фармацевтический сектор в Украине быстро меняется, ведь много ресурсов вкладываются в инновации на производстве. "Дарница" не исключение. Эта компания динамично развивается и имеет большое влияние на фармацевтический рынок", – заявил Шимкив.

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