Сотрудники "Дарницы" присоединились к благотворительному забегу в "Щедрый вторник"

В этом году забег прошел в форме иммерсивного уличного театра, отметили в "Дарнице". Все желающие из любого уголка мира могли присоединиться к одной из пяти историй помощи и получить аудиогид для своей дистанции. Для бегунов в Киеве был подготовлен интерактивный маршрут. Все участники получили медали из хлеба, которые можно было разломить, чтобы угостить близких и поделиться своим опытом добрых дел.

Собранные во время акции деньги были направлены в "СОС Детские городки" – благотворительную негосударственную организацию, которая занимается предупреждением сиротства в Украине, развитием семейных форм воспитания для детей, лишенных родительской опеки, а также поддержкой молодежи, которая выходит из-под опеки. В "Дарнице" сообщили, что также передали лекарства в детские дома семейного типа, о которых заботится "СОС Детские городки".

"Для фармацевтической компании "Дарница" важно участвовать в благотворительных проектах. Компания направляет от 9% до 15% валовой прибыли, чтобы расширять доступность лечения. Мы предоставляем лекарственные средства для военнослужащих, граждан с низкими доходами и тех, кто находится в кризисных ситуациях, – отметила директор по управлению персоналом компании "Дарница" Елена Соколова. – Действует программа помощи онкобольным детям, подопечным фонда "Таблеточки", во время которой сотрудники перечисляют с заработных плат взносы. В 2021 году уже было перечислено более 50 тыс. грн. "Щедрый забег" – это еще одна возможность для наших коллег творить добрые дела вместе со своей компанией".